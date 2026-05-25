Emaar Properties esce dalla joint venture per The Eighth Gate, Damasco

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 25 maggio 2026 /PRNewswire/ — Emaar Properties PJSC (DFM: EMAAR), uno dei più importanti e stimati sviluppatori immobiliari al mondo, ha annunciato oggi di essere in procinto di uscire dalla joint venture relativa a The Eighth Gate, il suo emblematico complesso multifunzionale a Yafour, Damasco, facendo così segnare un nuovo capitolo decisivo nella lunga collaborazione di Emaar con la Siria. L’azienda opererà nel Paese senza alcun partner.

The Eighth Gate è stato concepito nel 2005 come la prima comunità pianificata a livello urbanistico in Siria: un progetto integrato da 500 milioni di dollari che si estende su 300.000 metri quadrati e comprende zone commerciali, di vendita al dettaglio, ricettive e residenziali a Yafour, a 22 chilometri dal centro di Damasco.

Questa transizione riflette la costante fiducia di Emaar nella ripresa economica della Siria e nel potenziale trasformativo di The Eighth Gate per il patrimonio edilizio del Paese. Procedendo senza aiuti esterni, la Società sarà in grado di garantire che The Eighth Gate venga realizzato secondo gli standard senza compromessi che contraddistinguono i progetti Emaar in tutto il mondo. Il progetto beneficerà inoltre dello stesso rigore operativo e della stessa filosofia progettuale che hanno caratterizzato destinazioni iconiche come Downtown Dubai, Dubai Hills Estate e Emaar Beachfront.

Mohamed Alabbar, fondatore di Emaar Properties, ha dichiarato: “La nostra decisione di uscire dalla joint venture di The Eighth Gate è una dimostrazione della nostra incrollabile fiducia nella Siria e nel suo popolo. Emaar è nata dalla convinzione che le grandi città meritino grandi comunità, e Damasco è una delle città più grandi del mondo”.

The Eighth Gate riveste un significato profondo nell’immaginario nazionale siriano. Il progetto, che prende il nome dalle leggendarie sette antiche porte di Damasco, simboli intramontabili di una civiltà che ha accolto il mondo, aspira a diventare una moderna ottava porta: un progetto che onori lo straordinario patrimonio della Siria, aprendo al contempo il Paese a una nuova era di crescita, commercio e comunità.

Nota per i redattori:

Informazioni su Emaar Properties

Emaar Properties PJSC, quotata al Dubai Financial Market, è un costruttore immobiliare globale che propone stili di vita premium, con una presenza significativa in Medio Oriente, Nordafrica e Asia. Tra le maggiori società immobiliari al mondo, Emaar dispone di un patrimonio edile di circa 600 milioni di metri quadri negli Emirati Arabi Uniti e nei principali mercati internazionali.

Grazie alla comprovata esperienza nelle sue proposte immobiliari, dal 2002 Emaar ha consegnato oltre 129.100 unità residenziali a Dubai e in altri mercati globali. Emaar dispone di solidi asset che generano ricavi ricorrenti, con circa 1,4 milioni di metri quadri di asset che generano ricavi da locazioni e 41 hotel e resort con oltre 10.000 camere (inclusi hotel di proprietà e hotel gestiti).Attualmente circa il 28% dei ricavi di Emaar deriva dai suoi centri commerciali, dal settore alberghiero, del tempo libero e dell’intrattenimento, dagli affitti commerciali e dalle attività internazionali.

Tra le destinazioni più ambite di Emaar ci sono il Burj Khalifa, un’icona internazionale, il Dubai Mall, la destinazione per lo shopping e lo stile di vita più visitata al mondo, e la fontana di Dubai, la più grande a livello globale.

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