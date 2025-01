Enervita srl, risparmio energetico: “Il nostro metodo di consulenza per risparmio e confort abitativo”

(Adnkronos) –

Roma, 21 gennaio 2025.In un contesto globale dove il risparmio energetico è sempre più una necessità, molte famiglie si trovano di fronte alla sfida di trasformare le proprie abitazioni in spazi efficienti ed ecosostenibili. I constanti aumenti dei costi energetici, in particolare, spingono proprietari di ville singole o a schiera a cercare soluzioni per ottimizzare i consumi e ridurre i costi in bolletta. Per questo sono molte le aziende che si stanno attrezzando per rispondere a questa specifica esigenza. Aziende come Enervita srl, il cui approccio consulenziale rappresenta un’interessante novità sul mercato: «La nostra missione non è vendere un prodotto al prezzo più basso, ma offrire una soluzione che sia realmente adatta alle caratteristiche della casa e alle abitudini delle persone», esordiscono i fondatori Alessandro e Alberto, che sottolineano l’importanza di una fase fondamentale nell’approccio col cliente, il check up energetico: «È da qui che partiamo, analizzando nel dettaglio i consumi e le esigenze specifiche di ogni abitazione. Questa valutazione consente di identificare la soluzione energetica più adatta ed evitare errori comuni come l’acquisto di impianti sottodimensionati o sovradimensionati, per non parlare di impianti montati in aree dove il cliente non riuscirà mai a recuperare l’investimento. In questo modo garantiamo il massimo ritorno economico e ambientale, oltre alla certezza per il cliente di procedere all’installazione, solamente se ne vale davvero la pena». Un approccio, quello di Enervita, che rappresenta una vera e propria garanzia nell’acquisto di pannelli solari e caldaie. Il tutto con un ulteriore elemento di affidabilità: «Prodotti di altri fornitori? Quelli li lasciamo agli altri. I nostri prodotti sono davvero nostri: a marchio Enervita, scelti e studiati proprio per offrire la massima resa. Vogliamo garantire al cliente soluzioni che non si fermano alla vendita e installazione di un prodotto, ma garantiscono anche un’assistenza successiva». Il tutto non soltanto per massimizzare il risparmio energetico, ma per garantire a tutti il giusto confort abitativo: «Dotarsi di un impianto fotovoltaico rappresenta un vero e proprio investimento – spiegano da Enervita – ma tutto parte dal check up. Un investimento che, se effettuato con i giusti criteri, può permettere a una famiglia di risparmiare negli anni migliaia di euro in spese di bolletta», anche grazie a una maggiore consapevolezza sulle buone pratiche del risparmio energetico. «Proprio per questo – precisano Alessandro e Alberto – la nostra filosofia di lavoro segue un criterio sartoriale. Quello che facciamo nella fase di consulenza è esaminare sia l’immobile che dialogare con il cliente per comprendere le sue abitudini quotidiane. Raccogliamo ogni elemento utile a progettare e consigliare il giusto impianto per ogni singola situazione, consci del fatto che la transizione ecologica è già in atto, e il compito di realtà come la nostra non può che essere quello di aiutare le famiglie a compiere il primo passo verso una quasi totale autosufficienza energetica».

