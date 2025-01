Esce nelle librerie il 24 gennaio ed è già su Amazon il nuovo libro di Bruno Vettore, noto manager del mercato del real estate

(Adnkronos) –

del territorio italiano . Con oltre 40 anni di esperienza alla guida di alcune delle principali aziende del settore immobiliare italiano, Vettore condensa la sua visione unica in un’opera che non è solo un manuale pratico, ma anche un viaggio personale e ispirazionale. In un mondo in costante trasformazione, dominato da intelligenza artificiale, digitalizzazione e smart working , l’autore esplora le sfide e le opportunità della leadership contemporanea, analizzando le caratteristiche che differenziano il leader di oggi da quello del passato. Attraverso 25

pilastri fondamentali, “

Leadership Vibes

” offre strumenti pratici, esempi concreti e

riflessioni per chiunque desideri accrescere le proprie capacità di guida e migliorarsi

sia nel lavoro che nella vita quotidiana . Tra i temi trattati spiccano le regole essenziali apprese dalla vita, i passi necessari per costruire una leadership efficace, i pericoli da evitare per non perderla, l’importanza del personal branding e della comunicazione, fino ad arrivare alla gestione della leadership nell’era dell’intelligenza artificiale e dei cambiamenti contemporanei del mercato del lavoro. Accanto ai 25 suggerimenti, Vettore si racconta o meglio narra alcune delle più

significative esperienze personali e professionali vissute in giro per il mondo,

dall’Australia a New York, da Londra alla Georgia, che hanno segnato la sua ascesa

nel mercato del real estate e hanno influenzato la costituzione e la crescita della sua leadership. Il libro, infatti, è a metà tra una manuale e un viaggio nella carriera professionale e nella vita dell’autore.

“Sono particolarmente contento di aver scritto ‘Leadership Vibes’. Questo libro rappresenta

la sintesi del mio percorso professionale e personale, un’opportunità per condividere

esperienze e ispirare chiunque voglia costruire una leadership moderna e consapevole,” afferma Bruno Vettore. ”

, si rivolge a tutti coloro che vogliono ispirare e guidare gli altri, affrontando con successo le complessità del mercato del lavoro e del mondo moderno. È già possibile pre ordinarlo https://www.amazon.it/dp/8869395405/?tag=mediaeco-21) sulla piattaforma Amazon prima dell’uscita nelle librerie prevista il 24 gennaio 2025.



Nota sull’autore

BRUNO VETTORE,

manager e imprenditore, è uno dei maggiori protagonisti del Real

Estate italiano, con esperienza quarantennale al vertice di aziende come Tecnocasa, Pirelli

Real Estate, Grimaldi, Gabetti, FC Group e Renovars. Nell’Aprile del 2011 ricevere

l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferita con

decreto dal Presidente della Repubblica. Dopo l’uscita del libro nel 2013 “Trent’anni di un

avvenire” nel febbraio 2017 pubblica “I 10 pilastri della leadership”, short book sul tema della

leadership applicata nel concreto. Nel dicembre 2015 riceve il Premio alla Carriera,

nell’ambito dei prestigiosi Real Estate Awards, importante manifestazione che premia le

eccellenze del settore immobiliare nazionale. E’ ideatore e fondatore della società BV Invest

che si occupa di consulenza strategica, formazione manageriale, network development e

Real Estate Advisory. Nel giugno del 2023 riceve il Premio Speciale alla Carriera conferito

dalla Federazione Nazionale Imprese. Da sempre attento studioso delle telematiche

afferenti alla formazione e alla valorizzazione del 2 Capitale Umano” è stato relatore in oltre

1.000 seminari e conferenze, con circa 50.000 partecipanti ai suoi corsi ed eventi dedicati

allo sviluppo del potenziale professionale personale.



www.brunovettore.it

