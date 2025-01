Fede e cibo: La risposta è in cucina con il nuovo podcast di don Pierluigi Plata e Mettiamoci la Voce

(Adnkronos) – Esce oggi la prima puntata dell’audio-serie firmata dal prete youtuber, in collaborazione col collettivo genovese, che racconta la vita di un ristorante, tra storie, intrecci e ricette, all’insegna di inclusività e abbattimento dei pregiudizi 14 gennaio 2025.È ufficialmente online e ascoltabile su tutte le principali piattaforme La risposta è in cucina, la nuova serie podcast fortemente voluta da don Pierluigi Plata, il prete youtuber che da anni diffonde una nuova idea di cristianità attraverso il linguaggio universale del cibo e delle sue molteplici declinazioni. A realizzarla sono stati gli autori e i narratori di Mettiamoci la voce, il collettivo genovese, con sede in via Timavo, che lavora nel settore audio in tutte le sue declinazioni, tra podcast, radio e audiolibri. In particolare, hanno partecipato alla realizzazione di “La risposta è in cucina” Valentina Ferraro, Sandro Ghini e Maria Grazia Tirasso.

La risposta è in cucina è il racconto della vita immaginaria di un ristorante italiano che intreccia cibo, culture e crescita personale, affiancando l’omonimo blog e canale YouTube di Don Pierluigi Plata e offrendo un’inedita chiave di lettura per le ricette proposte. Dieci puntate settimanali, ognuna delle quali affronta temi di strettissima attualità e, insieme, racconta i piatti di tradizioni culinarie anche lontanissime tra loro, in un vero e proprio mix di sapori e culture: dal kebab al sushi, dal poke ai falafel, dall’hummus ai gyoza, i ravioli di carne giapponesi. Ogni puntata ruota attorno a un piatto etnico, che diventa occasione per riflettere su stigmi e pregiudizi della nostra società e su come abbatterli. È già online e disponibile la prima puntata dal titolo: “Frutti che

uniscono: l’arte di mescolare sapori e culture nella guacamole”. Si chiude il 21 marzo in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale. Ogni storia racconta un piatto, ogni piatto una storia, tutte sceneggiate e narrate dagli autori di “Mettiamoci la voce”, reduci dal successo del podcast “Non è niente” sul tema della salute mentale. L’idea di raccontare la società di oggi attraverso la cucina nasce dall’intuizione di don Pierluigi Plata, già volto seguitissimo in tv e sui social con le sue video-ricette. «Oggi le chiese si stanno svuotando e noi preti abbiamo il dovere di andare verso le persone, senza aspettare che siano loro a venire da noi» racconta don Plata. «Io lo faccio svestendo per un attimo l’abito talare e indossando il grembiule. Il cibo è il dono di Dio per eccellenza. È il pane e il vino, in ogni sua sfumatura: il cibo per sfamare i poveri, il cibo contro lo spreco, il cibo come integrazione. Spesso chi ha paura dello straniero è lo stesso che mangia nei loro ristoranti. Ed è un concetto, questo, che tornerà spesso anche nel podcast con un omaggio alle cucine etniche cinesi, orientali, sudamericane.» Con un approccio che coniuga riflessione sociale e spiritualità, La risposta è in cucina si rivolge ad appassionati di cucina di ogni età con un’attenzione particolare alle radici culturali del cibo e alla loro importanza sociale. Ecco, nel dettaglio, i link ai quali ascoltarla: https://www.youtube.com/watch?v=_fC7D8fqmJk&list=PL4gSEPavY2MHK9LkFXwPyhp2vY_3gQPI7





