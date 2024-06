Ferretti Group punta ancora su Jacuzzi® per tre sontuosi superyacht

(Adnkronos) –

Ferretti Yachts INFYNITO 90, Pershing GTX116 e Riva 130’ Bellissima offriranno ai propri ospiti i benefici dell’idromassaggio Jacuzzi®, con le spa CityTM, Alimia Pro e Virtus

Milano, 6 giugno 2024 – Leader mondiale nella progettazione, costruzione e commercializzazione di yacht a motore e imbarcazioni da diporto, Ferretti Group ha scelto ancora una volta Jacuzzi® per equipaggiare tre dei suoi superyacht esclusivi. Dopo Pershing 140, Custom Line Navetta 42 e Riva 110 Dolcevita, equipaggiati da splendide spa Jacuzzi® Delos e Unique, tocca ora a Ferretti Yachts INFYNITO 90, Pershing GTX116 e Riva 130’ Bellissima arricchire la propria dotazione offrendo ai propri ospiti i benefici dell’idromassaggio Jacuzzi®, grazie a tre nuovissime ed esclusive spa: CityTM Spa, Alimia Pro e Virtus. Jacuzzi® è leader mondiale dell’idromassaggio e punto di riferimento nel settore wellness: dalla scelta dei materiali al corretto connubio tra forma e funzionalità, offre prodotti studiati per soddisfare ogni esigenza di benessere, anche in ambito nautico, grazie all’ampia possibilità di personalizzazione e installazione tailor made. Gli yacht a motore e a vela di Ferretti Group sono la massima espressione dell'eleganza e del genio creativo Made in Italy. Si distinguono per la loro qualità eccezionale, l'esclusivo design, la tecnologia avveniristica, l'assoluta sicurezza, il fascino senza tempo e le massime prestazioni in mare. La convergenza tra la visione di Ferretti Group e quella di Jacuzzi® trova dunque una perfetta sintesi nel progetto dei tre superyacht Ferretti Yachts INFYNITO 90, Pershing GTX116 e Riva 130’ Bellissima, impreziositi dalle spa Jacuzzi® CityTM Spa, Alimia Pro e Virtus. Ispirato agli explorer vessel, Ferretti Yachts INFYNITO 90 è capace di percorrere lunghe distanze e viaggiare sia di giorno che di notte, arrivando a percorrere 1200 miglia a una velocità di crociera di 12 nodi, per un viaggio davvero senza limiti, con tutto il comfort di CityTM Spa: la proposta di idromassaggio Jacuzzi® perfetta per le coppie, grazie alla funzione cascata e a ben due sedute lounge. Pershing GTX116 è il superyacht da 35 metri che abbatte tutti i confini. Con il suo animo sportivo, l’estrema abitabilità, le sue linee eleganti e una vocazione al piacere mai così intensa, porta l’esperienza in mare in una nuova dimensione, grazie anche al relax offerto da Jacuzzi® con Alimia Pro, grande spa circolare ideale per coppie e piccole famiglie che conquista grazie alle sue sedute ergonomiche, progettate per offrire il comfort di un idromassaggio ai vertici della categoria. Riva 130’ Bellissima è il maestoso flybridge della gamma che misura 40 metri, perfetta sintesi tra potenza ed eleganza. Un’opera d’arte Bellissima di nome e di fatto, da oggi equipaggiata con Virtus, eccellenza dell’idromassaggio e punta di diamante Jacuzzi®: una spa che garantisce un percorso benessere idroterapico efficace e completo, grazie ai 50 getti idromassaggio PowerPro®, alla postazione lounge e alle sedute con profondità e inclinazione differenziate.

Giorgio Terzuolo, Brand and Communication Manager Jacuzzi® EMEA & Asia, ha commentato: “Esattamente come accade da anni in ambito hospitality, la tendenza sempre più frequente nel settore navale è quella di impreziosire la propria offerta premium con soluzioni di benessere come l’idromassaggio e l’idroterapia: grazie a una gamma completa di prodotti, Jacuzzi® è in grado di rispondere a queste esigenze, offrendo soluzioni progettuali caratterizzate da standard elevatissimi in termini di affidabilità, design e performance. Gli stessi valori espressi da Ferretti Group, un brand di assoluto prestigio mondiale che ha nell’eccellenza un elemento connaturato al proprio DNA”. Per suggellare questa collaborazione, Jacuzzi® ha inserito immagini delle spa CityTM Spa, Alimia Pro e Virtus collocate rispettivamente sui superyacht Ferretti Yachts INFYNITO 90, Pershing GTX116 e Riva 130’ Bellissima, all’interno del proprio portale referenze, visionabile on-line su www.jacuzzisensationalwellness.com: l’iniziativa firmata Jacuzzi® e dedicata a tutte le realtà hospitality che puntano sul benessere come valore aggiunto per il proprio business.

A proposito di Jacuzzi®:

