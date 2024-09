Fiere hospitality: le tendenze del settore alberghiero

(Adnkronos) – Milano, 25 Settembre 2024. All’interno di un settore molto competitivo come quello dell’hotellerie, sono in corso grandi trasformazioni e innovazioni, naturalmente guidate dai desideri e dai bisogni degli ospiti. Queste sono quindi le 5 tendenze che si stanno osservando nel settore alberghiero. Il livello di comfort all’interno di un hotel va curato nel dettaglio. Al giorno d’oggi nelle grandi fiere hospitality si propongono sistemi all’avanguardia per personalizzare il sistema letto e scegliere il guanciale, assicurando all’ospite un riposo perfetto. L’obiettivo di un albergo oggigiorno dovrebbe esser quello di eguagliare o addirittura superare il comfort del letto di casa grazie a soluzioni su misura.Si tratta di un altro modo per mettere il cliente al centro affinché si senta ancora più coccolato durante il suo soggiorno. Il colore del futuro è sicuramente il verde, simbolo della natura e della sostenibilità ambientale. L’hotellerie è pronta per proiettarsi nel futuro grazie all’adozione di sistemi per il risparmio energetico come luci a led. Le raccomandazioni ad adottare comportamenti più sostenibili si traducono anche in maggiori prodotti biodegradabili e forniture più possibile a km 0 che riducano la produzione di carbonio e sostengano le economie locali. Osservando le tendenze nel settore dell’hotellerie non si può non notare che sempre più strutture accolgono gli amici a 4 zampe dei loro ospiti. Chi viaggia non ha intenzione di rinunciare alla compagnia del suo cane che, anzi, è parte integrante della famiglia e come tale va trattato. Gli alberghi pet friendly adeguano gli spazi esterni agli animali tanto quanto quelli interni con camere fornite di tutto quello che serve loro come ciotole e cucce confortevoli. In un vero hotel pet friendly non dovrebbero esserci aree in cui l’accesso degli animali è limitato e il costo del soggiorno dell’amico a quattro zampe dovrebbe essere incluso in quello della camera e non sotto la voce “Extra”. Per rendere davvero indimenticabile il soggiorno, sempre più hotel offrono esperienze uniche ai loro clienti. Oggi le persone cercano esperienze autentiche perché aggiungono valore al loro soggiorno. Invece di accumulare souvenir, l’ospite vuole collezionare ricordi e momenti unici che si creano proprio grazie a esperienze speciali. Sono proprio queste a fare la differenza perciò si pensa a proposte esclusive, personalizzate e spesso legate al territorio. Le offerte in tale senso valorizzano le risorse culturali di cui l’Italia è ricca, facendo conoscere anche chicche nascoste di alcuni territori. Infine, l’AI rivoluziona anche il settore alberghiero e dei viaggi, proponendo sistemi all’avanguardia. Per restare competitivi in un mercato in continua trasformazione e che diventa sempre più internazionale, occorre investire in sistemi d’intelligenza artificiale che non aiutano solo il cliente, ma anche i gestori. Basti, infatti, pensare a sistemi per la gestione delle prenotazioni che migliorano l’efficienza.In futuro non tanto remoto, gli hotel saranno sempre più intelligenti permettendo all’ospite che con un solo tablet potrà di gestire aria condizionata, riscaldamento, luci, avvolgibili, tv e quant’altro.

