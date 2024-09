Franca Russo: Un approccio per trovare la consapevolezza di se stessi

(Adnkronos) – Minturno (LT) 13 Settembre 2024. L’approccio è gestaltico si occupa di osservare e verificare la consapevolezza del processo dei pensieri, sentimenti e azioni di un individuo, prestando maggiore attenzione al cosa e al come, piuttosto che al perché di un’azione o di un comportamento: “Un’esperienza -spiega Franca Russo, psicologa e psicoterapeuta- che vive sul contatto fra due persone, lavorando con ciò che è presente in quel momento. Si gioca insomma sul qui e ora, accettando ciò che è stato e proiettandosi verso il futuro con l’aiuto dei cinque sensi. L’obiettivo che si intende raggiungere è di far sentire le persone riconosciute sotto il profilo relazionale per esplorare consapevolmente le modalità di azione e di comportamento”. La consapevolezza del resto plasma direttamente il comportamento, promuove il cambiamento e condiziona gli avvenimenti: “Un metodo -continua la Russo- di provata efficacia che punta sulla condivisione per mettersi in gioco e abbassare i livelli di stress. Non a caso, la Guardia di Finanza ha attivato un corso che si basa appunto su questo approccio per gestire le forti tensioni cui i militari sono inevitabilmente sottoposti. Un face-to-face collettivo che intende offrire gli strumenti per individuare le proprie risorse personali e per fronteggiare e usare efficacemente le tecniche apprese. Si tratta insomma di un percorso che è in grado di acquisire nuove conoscenze sull’ansia e del ruolo funzionale che su di essa ha appunto lo stress”. Ma l’attività di Franca Russo ha mille sfaccettature e si occupa anche di violenza di genere: “Il progetto -afferma- si chiama Meteore e ha interessato un licei ed un istituto comprensivo di Minturno. Abbiamo svolto una serie di incontri e laboratori volti a raccogliere esperienze e vissuti e soprattutto a contribuire alla formazione specifica della comunità, partendo proprio dai ragazzi che sono, in tal senso, i cittadini più sensibili e funzionali. L’amore per l’altro e per se stessi e Oltre la discriminazione di genere hanno accompagnato gli studenti in un piccolo viaggio fatto di riflessioni e di attività pratico-esperienziali per capirsi di più, per imparare a vivere legami affettivi più consapevoli e per riconoscere i fattori di rischio e protezione nei rapporti d’amore, alla base di relazioni sane e soddisfacenti”. Per informazioni: rossofranca@tiscali.it Via Muraldo, 6 Scauri (LT), Minturno. Latina —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)