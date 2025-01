Francesca Panzuti, GRUPPO EDC: “Digitalizzazione, occasione per una gestione sicura ed efficiente”

(Adnkronos) –

La direttrice dell’azienda top partner del Gruppo Zucchetti, spiega quali sono i vantaggi nell’adozione dei gestionali in cloud: “Sicurezza e protezione dei dati, ma anche velocità nei processi. Sempre più imprenditori ne colgono l’opportunità”

Como, 9 gennaio 2025.Cloud e innovazione digitale stanno rivoluzionando le logiche di mercato, imponendo cambiamenti in ogni settore. Gli stessi processi di gestione aziendale richiedono nuovi approcci, spinti anche da una normativa che punta sempre di più verso la digitalizzazione. «È la parola chiave per il futuro di un’impresa – spiega Francesca Panzuti, direttrice del GRUPPO EDC – La digitalizzazione, però, non va interpretata soltanto come obbligo di adeguamento alle normative europee. Al contrario, rappresenta l’opportunità per rimanere competitivi ed efficienti». Un’efficienza che si consolida proprio a partire dai processi gestionali, settore nel quale il GRUPPO EDC, top partner del Gruppo Zucchetti, si sta distinguendo per le sue soluzioni innovative: «L’obiettivo non cambia – prosegue la Panzuti – ed è quello di proporre supporti personalizzati alle aziende perché lavorino al meglio e con efficienza. Riguardo a ciò, il cloud rappresenta un’opportunità sotto diversi punti di vista». Flussi aziendali, contratti, magazzino, movimentazioni, risorse umane. La digitalizzazione di tutto questo permette a un’impresa di avere una visione completa e immediata di ogni dato, consentendo di sviluppare strategie che permettano una crescita più veloce. Il tutto senza dimenticare un altro aspetto fondamentale: la sicurezza: «La transizione digitale non è casuale nemmeno in questo senso. Adottare gestionali in cloud garantisce sicurezza e protezione dei dati, un particolare che rappresenta una garanzia non soltanto per l’imprenditore, ma soprattutto per dipendenti, clienti e fornitori». Nonostante i vantaggi, però, sono molte le realtà produttive che faticano ad abbracciare il processo di cambiamento. «Il cambiamento non è mai facile. Non è un caso che il nostro lavoro, negli ultimi tempi, si stia consolidando anche dal punto di vista della consulenza. È importante che un imprenditore comprenda quali sono le sue responsabilità in termini di privacy e sicurezza dei dati. Allo stesso tempo, però, alla comprensione degli adeguamenti normativi, sempre più imprese stanno toccando con mano i vantaggi competitivi offerti dai gestionali in cloud». Gestionali che il GRUPPO EDC studia e progetta in ogni dettaglio: «Pur essendo in tema digitale, parliamo comunque di soluzioni sartoriali, cucite addosso alle singole realtà – aggiunge la Panzuti – Ogni impresa opera in settori e con modalità diverse. Per questo necessità di supporti con singolari specifiche. L’orizzonte comune, però, nell’ideale della transizione digitale, resta unico: dematerializzare, mappando e digitalizzando i flussi aziendali». Con un approccio che integra tecnologia, normativa e strategia, dunque, il Gruppo EDC non si limita a supportare le aziende nel presente, ma le prepara ad affrontare con successo il futuro.

Contatti: www.gruppoedc.it

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)