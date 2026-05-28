Gaetano Iusi lancia il romanzo formativo «La Soglia Del Desiderio»

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Milano, 29.05.2026 – Ci sono storie che non si raccontano facilmente. Storie di donne in cui il malessere fisico non è un problema da riparare, ma una voce da ascoltare: la voce di una storia più profonda, fatta di memorie affettive, norme interiorizzate e conflitti irrisolti, tra il bisogno di essere amate e la paura di perdersi nell’incontro con l’altro.

Esce oggi per Bruno Editore «LA SOGLIA DEL DESIDERIO. Vincere la vulvodinia trasformando il conflitto del desiderio in amorevole incontro con il godimento» di Gaetano Iusi: un romanzo formativo che esplora il rapporto tra corpo e desiderio, tra apertura e paura della perdita, tra bisogno di connessione e timore di essere feriti.

«Ho scritto questo romanzo pensando a una lettrice reale. Non per spiegarle qualcosa dall’alto, ma per accompagnarla in un processo di riconoscimento» spiega Gaetano Iusi, autore del libro. «Il corpo non è mai solo materia biologica: è il luogo in cui si depositano la memoria, la vergogna, il desiderio, la paura di perdersi nell’altro. Se in queste pagine una lettrice trova anche solo un frammento della propria esperienza, il libro avrà trovato il suo senso».

Come afferma lo stesso autore, la propria formazione, radicata nella psicoanalisi, si è arricchita nel tempo attraverso il confronto con Freud, Jung, Lacan, la psicologia intersoggettiva, il Buddismo Zen e la Mindfulness. Da qui l’idea di questo romanzo formativo: un libro che nasce dall’idea di condividere una storia capace di portare nuclei emotivi profondi fino alla sensibilità del lettore, senza mai trasformarli in diagnosi.

«Gaetano Iusi ha fatto una scelta coraggiosa: ha scelto la narrativa formativa per dire ciò che nessun saggio potrebbe trasmettere con la stessa forza» osserva Giacomo Bruno, editore del libro. «Ha trasformato la complessità interiore di una donna in un’esperienza di riconoscimento universale. Essendo la vulvodinia un problema che interessa tante donne, sono certo che in molte potranno riconoscersi nella storia della protagonista».

«Il team di Bruno Editore mi ha aiutato a pubblicare questo libro con grande supporto e professionalità» conclude l’autore. «Giacomo Bruno è stato l’editore perfetto perché ha saputo dare voce a un’idea editoriale alternativa che sono certo sarà di grande apprezzamento per il mercato».

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4nmZoE2



Dott. Gaetano Iusi, medico, psichiatra, gruppo-analista e psicoanalista (membro associato S.P.I.). Con circa quarant’anni di attività clinica alle spalle, collabora come consulente con diverse cliniche private regionali e con le istituzioni territoriali (DSM, SERD, ASL-BA). La sua solida esperienza include la direzione, per circa 15 anni, di Comunità Terapeutiche specializzate nel trattamento di pazienti psichiatrici e autori di reato. Sito web: https://dottiusigaetano.it/ – Facebook: https://www.facebook.com/dott.iusigaetano/ – YouTube: https://www.youtube.com/@gaetanoiusi6117



Giacomo Bruno

, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la

Bruno Editore

, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di

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