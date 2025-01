Gielle verso i Sessanta anni di attività

(Adnkronos) – “Con la chiusura dell’anno, è tempo di guardarsi indietro e riflettere sui tanti momenti che hanno caratterizzato il nostro percorso. Quest’anno non è stato solo una sequenza di giorni lavorativi, ma un viaggio ricco di successi, sfide superate e lezioni apprese, che ci hanno permesso di crescere come squadra e come realtà aziendale. Nel 2024 abbiamo lanciato nuovi progetti che hanno ampliato il nostro portfolio e consolidato la nostra posizione nel settore, migliorato le performance aziendali, grazie a una gestione più efficiente e a un’attenzione costante alla qualità del servizio, espanso il nostro team con nuove figure professionali, arricchendo il nostro capitale umano con competenze preziose e nuove prospettive, rafforzato le relazioni con i clienti e i partner di tutto il mondo, consolidando collaborazioni strategiche che ci accompagnano verso il futuro. Questi risultati non sono stati solo numeri su un grafico, ma la conferma che l’impegno condiviso porta sempre a grandi soddisfazioni. Tuttavia, ogni anno è fatto anche di momenti che ci mettono alla prova. Le sfide affrontate non solo ci hanno insegnato a essere resilienti, ma hanno rafforzato il nostro spirito di squadra. Dalle complessità operative gestite con creatività e determinazione, alle innovazioni introdotte per migliorare i processi, ogni esperienza ci ha spinto a dare il meglio di noi stessi. Non possiamo dimenticare gli eventi aziendali e i momenti condivisi che hanno alimentato la nostra coesione. Che fosse una giornata di team building, una celebrazione o una semplice pausa caffè condivisa, ogni occasione è stata un tassello per costruire un ambiente di lavoro positivo e stimolante” – affermano i dipendenti della Gielle Antincendio di Altamura. Se il bilancio di quest’anno è così ricco di soddisfazioni, è grazie al contributo di ogni singola persona che fa parte dell’azienda, da Nord a Sud, in Italia e nel resto del Mondo. L’entusiasmo, la dedizione e la professionalità di ciascuno sono stati fondamentali per scrivere questa storia di successo. Guardiamo al prossimo anno con rinnovata energia, pronti a cogliere le opportunità che ci attendono e a continuare a crescere. Le basi che abbiamo costruito sono solide, e siamo fiduciosi che il futuro riservi ancora tante soddisfazioni. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario percorso. – Conclude la dott.ssa Rosanna Galantucci (Manager della Gielle). Terminiamo l’anno con il cuore pieno di gratitudine e lo sguardo rivolto a nuovi orizzonti. Lavoriamo insieme per costruire un mondo dove ogni gesto di gentilezza, ogni pensiero rivolto al prossimo, ogni sforzo per proteggere il nostro pianeta e ogni passo verso la pace diventino la base di un futuro migliore per tutti. Con gratitudine e fiducia, Luigi, Rosanna, Vincenzo, e tutta la famiglia Galantucci augurano allo staff Gielle e a tutti un 2025 ricco di speranza, crescita e serenità.

CONTATTI: https://www.gielle.it/

