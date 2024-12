Giochi per parchi inclusivi Proludic: verso un’inclusione totale

(Adnkronos) – Alessandria, 02/12/2024 – L’azienda Proludic Italia riceve il prestigioso premio “Impresa Sostenibile” per il suo impegno nell’inclusione sociale e nella progettazione di giochi per parchi accessibili a tutti.

Proludic Italia, leader nella progettazione e produzione di attrezzature ludiche e sportive, è stata insignita del premio “Impresa Sostenibile” dal Sole 24 Ore. Questo prestigioso riconoscimento, assegnato durante il Forum Sostenibilità 2024, evidenzia il ruolo pionieristico dell’azienda nel promuovere inclusione e sostenibilità attraverso i suoi giochi per parchi inclusivi. La categoria “Sostenibilità inclusiva – Design for All” è quella in cui Proludic ha brillato, confermando il suo impegno concreto nella realizzazione di spazi ludici che rispondano ai principi del “design universale”: ogni parco giochi progettato dall’azienda è pensato per essere accessibile e fruibile da bambini e adulti di tutte le abilità, contribuendo a un mondo più equo e inclusivo. Fondata oltre 35 anni fa, Proludic si distingue non solo per la qualità delle sue attrezzature, ma anche per l’approccio innovativo che integra valori etici e sociali nel cuore della progettazione. “Essere un’azienda inclusiva significa avere una visione che abbraccia tutte le diversità, trasformandole in un punto di forza. Ogni parco giochi è un luogo sociale ed è uno spazio in cui le persone possono interagire e crescere insieme, indipendentemente dalle loro capacità fisiche o cognitive”, ha dichiarato Piero Bocchetti, direttore della filiale italiana di Proludic. Questo approccio si traduce nella creazione di giochi per parchi inclusivi che includono rampe accessibili, pannelli sensoriali, altalene per sedie a rotelle e molte altre soluzioni pensate per rispondere alle esigenze di tutti gli utenti. Tali progetti non solo migliorano l’esperienza ludica, ma contribuiscono anche a promuovere valori come l’empatia e la solidarietà all’interno delle comunità. Il premio “Impresa Sostenibile” del Sole 24 Ore è riservato a realtà aziendali italiane che dimostrano eccellenza nell’implementazione di processi e servizi sostenibili. Proludic è stata premiata come azienda inclusiva e per la sua capacità di coniugare innovazione e responsabilità sociale, contribuendo al rilancio del tessuto economico e sociale del Paese. La sostenibilità, per Proludic, non è solo un concetto astratto, ma un pilastro fondamentale che si riflette in ogni fase del processo produttivo: dall’utilizzo di materiali ecologici e riciclabili alla progettazione di strutture durature che riducono l’impatto ambientale, l’azienda dimostra un impegno a 360 gradi verso la tutela del pianeta. Negli ultimi anni, Proludic ha ampliato la sua gamma di prodotti per rispondere a esigenze sempre più specifiche. Tra le novità più apprezzate, spiccano i giochi per parchi inclusivi, progettati in collaborazione con esperti di accessibilità e associazioni di categoria. Questi giochi rappresentano il perfetto equilibrio tra estetica, funzionalità e rispetto per l’ambiente. I parchi realizzati da Proludic non sono solo luoghi di svago, ma anche spazi educativi dove i bambini possono apprendere il valore della diversità e della cooperazione. Questo approccio educativo è diventato un tratto distintivo dell’azienda, che si pone come punto di riferimento per amministrazioni pubbliche, scuole e organizzazioni no-profit interessate a creare ambienti inclusivi e sostenibili. Con il premio “Impresa Sostenibile” nel suo palmarès, Proludic guarda al futuro con ambizione e determinazione. L’azienda inclusiva continua a investire in ricerca e sviluppo per perfezionare i suoi prodotti e rafforzare il dialogo con le comunità locali, raccogliendo feedback utili a migliorare continuamente la qualità e l’accessibilità delle sue attrezzature. Ufficio Stampa Proludic Italia Daniele Mollame – Resp. Marketing Email: marketing@proludic.it

Telefono: +39 342 622 0745 —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)