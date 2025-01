Giuseppe Medda lancia un’app per trovare il benessere grazie al massaggio

(Adnkronos) – Uno dei sogni ricorrenti degli italiani è il raggiungimento del proprio benessere. Un obiettivo che si può ottenere anche grazie ai massaggi fatti ovviamente da professionisti del settore. Un percorso che ora è agevolato da un’app che permette di prenotarlo con pochi e semplici click. Una novità assoluta che potenzialmente può migliorare la qualità della vita delle persone. Un percorso dunque volto al benessere che oggi è reso a portata di mano da -Essenza del massaggio-, questo il nome dell’app, con la quale è possibile prenotare il trattamento richiesto: “Con un’interfaccia user-friendly e funzionalità avanzate -sottolinea l’ideatore Giuseppe Medda- l’app offre un’esperienza unica per prenotare servizi di massaggio personalizzati, visualizzare recensioni e gestire appuntamenti in modo semplice e veloce. Si tratta di un mai visto che, grazie alla tecnologia più avanzata e innovativa, consente di fissare, comodamente da casa, un trattamento a domicilio con i migliori specialisti del settore. Questo vuol dire, per dirla con chiarezza, che finiscono gli alibi per ridare al proprio corpo quell’equilibrio da tempo ricercato”. L’app consente di selezionare il tipo di massaggio desiderato, scegliere il professionista e fissare un consulto senza alcuna difficoltà a domicilio o nello studio del professionista. In questo modo, è possibile visualizzare le disponibilità in tempo reale e confermare la prenotazione con facilità. Si possono inoltre gestire gli appuntamenti passati e futuri che possono essere modificati o cancellati: “Sono oltre 100 -ricorda Medda- gli specialisti accuratamente selezionati e sono diverse le opzioni proposte che vanno dalla terapia del rilassamento al massaggio sportivo. Una gamma di trattamenti che poi vanno adeguati alle esigenze del cliente. Non esiste insomma uno o più protocolli unici ma interventi personalizzati per risolvere il problema alla radice. Mi piace inoltre sottolineare, a tal proposito, che l’app ha anche una funzione di carattere divulgativo su cosa fare in determinate situazioni”. Per informazioni:



