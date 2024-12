Grafiche Martinelli, cosi’ arte e moda si fissano sulla carta

(Adnkronos) –

MATTEO MARTINELLI PROSEGUE LA TRADIZIONE DELLE REALIZZAZIONI DI QUALITA’ AVVIATA DAL PADRE CLAUDIO: “LAVORARE CON ARTISTI, MUSEI E CASE EDITRICI CI DA’ GRANDI SODDISFAZIONI”



BAGNO A RIPOLI (FI), 17 dicembre 2024 – Agli appassionati di arte sarà sicuramente capitato di sfogliare cataloghi, libri e pubblicazioni di mostre, musei e gallerie realizzati dalle Grafiche Martinelli di Bagni a Ripoli. Una tipolitografia che da oltre 20 anni si è specializzata proprio nella progettazione, realizzazione grafica e stampa di pubblicazione per il settore delle arti grafiche. “Quello del mondo dell’arte – spiega il titolare, Matteo Martinelli – è un canale che era stato avviato da mio padre. Un settore di nicchia – chiarisce – ma che ci dà grandi soddisfazioni, anche per l’importanza degli artisti, dei musei e delle case editrici specializzate con le quali abbiamo avuto il piacere di lavorare negli anni”. Una soddisfazione evidentemente reciproca, dato che tornano ad affidarsi alle Grafiche Martinelli anche clienti al di là dell’Atlantico. A fondare la tipografia è stato Claudio Martinelli, che appunto già aveva avuto modo di lavorare in particolare nel mondo dell’arte e della moda. Del resto, siamo a due passi da Firenze, indiscussa capitale mondiale dello stile e della bellezza. Mentre però il settore della moda, per praticità, si sta orientando molto sul digitale, gallerie, musei e artisti prediligono ancora una bella pubblicazione stampata per promuovere le proprie opere. Pubblicazioni che diventano esse stesse opere d’arte, anche per la qualità con la quale sono curate in ogni aspetto, dalla selezione delle fotografie realizzate da fotografi professionisti, alla scelta grafica e della carta, fino alla stampa. Cataloghi principalmente, ma anche cartonati, manifesti, eleganti cartelli per gli ingressi. Prodotti con i quali inizia già la visita ad un museo o ad una galleria d’arte. E poi libri e stampe serigrafiche e litografiche artistiche, poster d’autore, in cui l’arte tipografica diventa tutt’uno con quella creativa dell’artista.Un lavoro, quello delle Grafiche Martinelli, che unisce la tradizione editoriale all’innovazione richiesta dalle più moderne tecniche grafiche e comunicative in genere. Per questo le Grafiche Martinelli si sono dotate di moderne macchine (tra le quali due Ctp per incidere le lastre e due Comori a 4 e 5 colori), tutte automatizzate. Il laboratorio grafico si è arricchito di una digitale Konica Minolta 12mila, che consente lavori di estrema precisione e di qualità. Consentendo tecniche si stampa in continuo aggiornamento. Anche se poi a fare la differenza sono soprattutto l’esperienza e l’attitudine a lavorare in questo particolare settore.

www.grafichemartinelli.info/

