Granducato di Bracciano, un viaggio attraverso le fiere internazionali per la valorizzazione del territorio

L’albergo diffuso è stato protagonista di importanti eventi del settore turistico a Birmingham, Colmar e Salonicco

Dopo il successo riscontrato alla fiera BTL di Lisbona, il Granducato di Bracciano ha proseguito il suo cammino di promozione turistica attraverso la partecipazione ad altre importanti fiere internazionali, portando la magia di Bracciano e del suo territorio al centro dell’attenzione mondiale. Nel cuore del Regno Unito, al Land Leisure and Tourism Show di Birmingham, il Granducato di Bracciano ha presentato il suo modello di albergo diffuso, un progetto unico che unisce l’autenticità del borgo medievale al comfort delle strutture di lusso. Gli operatori britannici hanno apprezzato l’idea di una vacanza che coniuga cultura, natura e un’esperienza di soggiorno autentica, perfettamente integrata nel contesto storico e naturalistico del borgo. “La filosofia dell’albergo diffuso rappresenta una vera rivoluzione nel settore del turismo esperienziale – dichiara la direttrice Victoria Stoyanova – e siamo entusiasti di poter condividere con il pubblico internazionale questa realtà così speciale”. La partecipazione al Salon International du Tourisme et des Voyages (Sitv) a Colmar ha offerto un’opportunità straordinaria per presentare al pubblico francese una destinazione poco conosciuta ma straordinariamente affascinante. Agenti di viaggio e clienti hanno scoperto non solo il borgo di Bracciano ma anche i servizi di alto livello del progetto Granducato di Bracciano, tra cui le Suite diffuse, una taverna bistrot e uno Champagne Room dedicato alle eccellenze enogastronomiche locali. “Colmar ci ha permesso di raggiungere un pubblico curioso e amante del turismo sostenibile – sottolinea Stoyanova – che cerca esperienze lontane dalle mete turistiche più inflazionate”. Al Philoxenia Hotelia di Salonicco, il Granducato di Bracciano ha esteso la sua rete di contatti al mercato greco e balcanico. Durante l’evento, il team ha promosso non solo l’hotel diffuso ma anche il fascino del borgo e dei dintorni, con particolare enfasi sulle meraviglie naturali e culturali della Tuscia laziale. I visitatori greci sono stati conquistati dall’atmosfera romantica del lago e dalla possibilità di vivere un’esperienza immersiva tra storia e natura. Un impegno continuativo verso la valorizzazione internazionale, quindi. La partecipazione a queste fiere conferma l’impegno costante del Granducato di Bracciano nel far conoscere il territorio a un pubblico sempre più vasto. Grazie alla sua strategia di promozione mirata, Bracciano sta progressivamente guadagnando un posto di rilievo tra le destinazioni internazionali del turismo lento e sostenibile. Maggiori informazioni sulle pagine Instagram @granducatodibraccianoit e @tavernadivus



