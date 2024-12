Green at You le opportunità dei green jobs per lo sviluppo aziendale e per l’occupabilità

(Adnkronos) –

5/12/2024 – Il settore green sta diventando sempre più strategico nello sviluppo economico nazionale e internazionale e di conseguenza, nel mercato del lavoro: secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), la transizione verso un’economia verde potrebbe generare 24 milioni di nuovi posti di lavoro a livello globale entro il 2030. In Europa, la Commissione Europea stima che la transizione verde, se attuata correttamente, potrebbe creare circa un milione di posti di lavoro entro il 2030 e due milioni entro il 2050. In Italia, il settore energetico e quello della gestione sostenibile delle foreste stanno vivendo una significativa crescita in termini di opportunità lavorative, trainati dalla transizione ecologica e dalle politiche di sostenibilità. Secondo il rapporto ENEA 2023, il settore delle energie rinnovabili ha generato oltre 120.000 posti di lavoro negli ultimi cinque anni, grazie all’espansione di impianti solari, eolici e idroelettrici e alla crescita delle Comunità Energetiche Rinnovabili che da nord a su sta interessando l’intero paese. Parallelamente, il comparto forestale, incentivato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sta sviluppando nuove attività legate alla gestione sostenibile e al sequestro del carbonio. La FAO ha sottolineato che pratiche forestali sostenibili possono creare opportunità per comunità rurali, generando reddito e preservando la biodiversità. La scelta di NeXt Economia all’interno dell’innovativo progetto europeo Green at You, realizzato in Italia, Spagna, Grecia, Malta e Serbia, è stata di creare percorsi di formazione specialistica in questi due importanti settori, cercando di fornire competenze e strumenti ai futuri Animatori di Comunità Energetiche Rinnovabili e Manager di Foreste sostenibili. I percorsi formativi realizzati in collaborazione con imprese e organizzazioni esperte dei rispettivi settori, saranno completamente gratuiti e forniranno ai partecipanti il riconoscimento da parte dell’Università Politecnica di Madrid delle micro-credenziali ottenute e saranno inseriti automaticamente nel CV Europass valido in tutta Europa di ogni partecipante. Percorso Animatore di Comunità Energetica Rinnovabile CER Il corso, realizzato con la collaborazione dell’Università di Tor Vergata ed Enostra, ha coinvolto diversi partner come RSE Ricerca Sistema Energetico, Legambiente, Federcasse-BCC, Confcooperative, Legacoop, Federconsumatori, Energy4Com, fornirà le conoscenze di base per la promozione e la costituzione di CER sul territorio, nonché le indicazioni per la loro gestione regolando e consolidando i rapporti tra i diversi membri. Il partecipante sarà in grado di proporsi sul proprio territorio come animatore di Comunità Energetica Rinnovabile (CER), sviluppando capacità per l’indagine di contesto e relazionali per il corretto coinvolgimento di tutti i soggetti. Le capacità di facilitazione e di problem solving che saranno acquisite in questo percorso saranno utili in ogni contesto lavorativo Percorso in Gestione Sostenibile delle Foreste l corso realizzato in collaborazione con PEFC Italia, fornirà le conoscenze di base per la gestione sostenibile delle foreste, quali sono i principali prodotti derivati come il legno e altre risorse non legnose, oltre alle pratiche di conservazione e tutela della biodiversità. Il partecipante sarà in grado di proporsi come gestore o collaboratore di gestione di una o più superfici verdi o boscate, sviluppando opportunità di crescita in chiave sostenibile, monitorando gli standard e i prodotti derivanti da una filiera etica e green. Inoltre sarà in grado di sviluppare idee imprenditoriali legate al bosco e alla sua filiera, in particolar modo quella certificata. Percorso Autoimprenditorialità sostenibile Il corso realizzato grazie alla decennale esperienza di NeXt Economia nell’accompagnamento alla creazione d’impresa di NeXt Economia, fornirà le conoscenze di base per sviluppare un’idea di impresa e arrivare alla sua messa in pratica, affrontando tutti gli aspetti che possono trasformare una buona ‘idea in un progetto di successo. Il partecipante sarà in grado di sperimentare la propria idea di impresa, analizzando il contesto e il mercato, sviluppando un prodotto o servizio in linea con le esigenze della clientela. La creatività e il problem solving che verranno acquisiti in questo percorso saranno utili in ogni contesto lavorativo, anche come dipendenti. I percorsi formativi, completamente gratuiti, inizieranno a fine gennaio 2025 e saranno svolti online e in classi virtuali. Per maggiori informazioni scrivere a comunicazione@nexteconomia.org

Formarsi sui green jobs rappresenta un’opportunità preziosa anche per le fasce più deboli della popolazione, offrendo possibilità concrete di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro in un settore in forte crescita. Per informazioni:



