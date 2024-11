Gruppo Ecp, società benefit: “Delegare per crescere, è questa una delle chiavi per il successo aziendale”

(Adnkronos) – L’azienda di consulenza fondata da Pietro Zappaterreno spiega i vantaggi della delega per sbloccare importanti risorse all’interno delle imprese Roma,4 novembre 2024. Nel mondo imprenditoriale italiano, la pratica della delega è ancora poco diffusa, sebbene rappresenti uno strumento potentissimo per incrementare l’efficienza e la produttività di un’azienda, favorendo l’autonomia operativa delle varie unità. La delega, quando strutturata e pianificata, consente di suddividere le responsabilità in modo intelligente, distribuendo compiti e competenze tra diverse figure professionali. Questo processo permette non solo di alleggerire il carico delle figure apicali, ma anche di aumentare la resilienza e la capacità dell’organizzazione di adattarsi ai cambiamenti e di superare le difficoltà. Delegare significa trasferire singoli compiti, ma anche stabilire ruoli chiari, creare processi funzionali e definire una solida struttura di controllo che garantisca continuità e sostenibilità. La delega, insomma, non solo preserva le figure centrali dall’overload lavorativo ma offre alla struttura aziendale una visione condivisa, capace di liberare il potenziale di crescita delle varie risorse. Zappaterreno: “Delega efficace e strategica beneficio di tutti” “Avere una figura di riferimento capace e che riesca ad accentrare su di sé molte mansioni e conoscenze non è un male di per sé: anzi, è una benedizione,” spiega Pietro Zappaterreno, CEO e Founder di Gruppo ECP, società Benefit di Consulenza Direzionale con sede a Roma. Tuttavia, Zappaterreno sottolinea come “la pratica della delega sia essenziale per garantire il buon funzionamento di un’azienda, anche in situazioni di assenza o di emergenza delle figure centrali”. “Per evitare che l’azienda dipenda in maniera critica da una singola persona – continua – è necessario attuare una delega efficace e strategica che non solo valorizzi la figura del “factotum”, ma ne estenda i benefici a tutto il team”. La possibilità di accentrare tutto su una sola persona è certamente vantaggiosa in determinati contesti, ma non rappresenta una soluzione sicura nel lungo periodo. La delega, infatti, non dovrebbe essere vista come un mero trasferimento di compiti, bensì come un’occasione per rafforzare l’organizzazione, rendendola meno vulnerabile a situazioni impreviste e più autonoma nella gestione operativa. Passaggi chiave per una delega efficace Secondo Zappaterreno, la delega efficace si fonda su alcuni passaggi essenziali che ne determinano il successo. Anzitutto, è cruciale definire chiaramente cosa delegare, identificando le attività di carattere operativo che possono essere assegnate ad altre figure e lasciando alle figure apicali la gestione delle funzioni strategiche e delle attività di alto livello. Un’altra fase importante consiste nella scelta accurata delle persone a cui delegare, attraverso la definizione dei ruoli e delle competenze necessarie per ciascun compito. È essenziale investire nella formazione e nel trasferimento delle competenze, assicurandosi che ciascun membro del team disponga delle conoscenze e delle abilità richieste. Inoltre, per rendere il processo di delega realmente efficace, è indispensabile strutturare un metodo operativo chiaro e ben documentato, descrivendo nei dettagli ogni fase dell’attività, dall’input iniziale agli strumenti e alle informazioni da utilizzare, fino ai risultati attesi e ai criteri per valutare il successo del compito svolto. Infine, Zappaterreno sottolinea l’importanza del monitoraggio costante, sia durante che dopo l’esecuzione, per garantire che i risultati raggiunti siano in linea con gli obiettivi prefissati e per intervenire prontamente in caso di deviazioni. Delegare, conclude il CEO di Gruppo ECP, non significa disinteressarsi delle attività aziendali, ma organizzare il lavoro in modo strutturato e sostenibile, riducendo i rischi e liberando risorse preziose per altre attività strategiche. Gruppo ECP: Consulenza e valore umano per le aziende italiane Gruppo ECP è una società Benefit di Consulenza Direzionale

fondata da Pietro Zappaterreno, con sede a Roma, che si distingue per l’approccio multidisciplinare e l’attenzione alla creazione di valore umano. La missione dell’azienda è supportare le imprese nei processi di cambiamento e innovazione, promuovendo la sostenibilità e incrementando le performance globali. Con un team di consulenti certificati e qualificati, Gruppo ECP offre servizi di audit e assurance, consulenza direzionale e supporto in ambito finanziario, fiscale e legale, garantendo un’assistenza completa che valorizza le risorse interne delle aziende. La struttura organizza le sue attività in modo da rispondere con flessibilità alle diverse esigenze del mercato, avvalendosi di professionisti di alto livello capaci di risolvere le sfide più complesse con un approccio collaborativo e orientato al cliente. Contatti: https://gruppoecp.com/

