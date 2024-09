Guida alla scelta dell’intimo perfetto per tutta la famiglia: consigli per donna, uomo e bambini

(Adnkronos) –

Milano, 11 settembre 2024 – L’intimo gioca un ruolo chiave nel determinare come ci si può sentire nel corso della giornata. Indossare un capo comodo, in grado di adattarsi perfettamente al corpo e offrire il giusto supporto, non solo può contribuire a migliorare il benessere fisico, ma può incrementare anche la fiducia in se stessi. Scegliere l’intimo perfetto per ogni membro della famiglia può sembrare complesso, ma rivolgendosi a rivenditori specializzati di riferimento del settore, come per esempio Focenza, è possibile trovare numerose soluzioni comode e alla moda, in grado di soddisfare al meglio le più diverse esigenze. Scegliere l’intimo giusto significa orientarsi verso capi in grado di restituire un equilibrio tra comfort, stile e materiali di qualità. Naturalmente, ogni membro della famiglia ha anche esigenze specifiche che vanno rispettate. I bambini, per esempio, adorano indossare capi con personaggi o motivi divertenti. Scegliere intimo con colori vivaci e disegni accattivanti non solo renderà più piacevole il momento di vestirsi, ma contribuirà anche a farli sentire a proprio agio e sicuri. Optare per intimo con elastico morbido in vita, inoltre, garantisce una perfetta vestibilità e la piena libertà di movimento, così da permettere ai bambini di giocare in tutta tranquillità. Per le donne, invece, è fondamentale conoscere le misure della circonferenza e del seno per scegliere un reggiseno della giusta taglia. Solo in questo modo è possibile usufruire di un buon supporto, in grado di non sovraccaricare eccessivamente la schiena. Allo stesso modo, è importante valutare attentamente se optare per modelli di slip o culotte a vita alta oppure bassa, così da avere la sicurezza di indossare un capo a tutti gli effetti comodo per la propria, specifica situazione. Infine, non bisogna sottovalutare elementi come lo stile e la tonalità dell’intimo, dato che possono avere un impatto significativo sull’autostima. L’intimo maschile si divide principalmente tra boxer e slip più o meno aderenti. La scelta anche in questo caso dipende dalle preferenze personali e dal tipo di attività che si è soliti svolgere nel quotidiano, tra lavoro, sport e tempo libero. Che si tratti di scegliere l’intimo per donna, per uomo oppure per bambini, uno degli aspetti da valutare con maggiore attenzione riguarda senza dubbio la scelta del materiale, che incide in modo importante su comfort e durata. Oltre a due tessuti naturali piuttosto gettonati come il cotone, morbido e traspirabile, e il modal, che assorbe perfettamente l’umidità, al giorno d’oggi risultano molto apprezzati per le loro proprietà anche alcuni materiali sintetici: •Poliammide: questo materiale è molto apprezzato per la sua leggerezza e resistenza. Grazie alle sue proprietà traspiranti, aiuta a mantenere la pelle asciutta, anche durante attività fisiche intense. È particolarmente indicato per chi cerca intimo che garantisca comfort, freschezza e durabilità nel tempo. La sua struttura liscia e morbida al tatto lo rende ideale per un contatto prolungato con la pelle; •Elastan: noto anche come spandex o Lycra, si tratta di un materiale noto per la sua straordinaria elasticità. L’elastan si adatta perfettamente al corpo, offrendo una vestibilità aderente ma al contempo confortevole, seguendo i movimenti senza mai limitare la libertà. Grazie alla sua capacità di allungarsi fino a cinque volte la sua dimensione originale e di tornare alla forma iniziale, l’elastan è ideale per capi d’intimo che devono mantenere una forma perfetta anche dopo numerosi lavaggi. Una volta selezionati i capi più indicati per le proprie necessità e preferenze, sarà importante prendersene cura al meglio. L’intimo, infatti, è uno degli indumenti più delicati e necessita di cure particolari per risultare durevole nel tempo. Ecco alcuni consigli pratici per mantenerlo in buone condizioni: •Lavaggio: l’intimo, soprattutto quello realizzato con tessuti delicati, dovrebbe essere lavato a mano oppure in lavatrice, con un programma a basse temperature, mai superiori ai 30 gradi. È importante utilizzare sempre un detersivo neutro e evita ammorbidenti aggressivi, che possono danneggiare le fibre. Se lavi in lavatrice, usa un sacchetto di lavaggio per proteggere i capi più fragili; •Asciugatura: è fondamentale non asciugare l’intimo in asciugatrice, poiché il calore eccessivo può ridurre l’elasticità dei tessuti e danneggiare i capi. È preferibile stendere l'intimo all'aria aperta, evitando l'esposizione diretta al sole, che può scolorire i tessuti; •Conservazione: per mantenere l'intimo in perfette condizioni, è auspicabile conservarlo ordinatamente in cassetti separati o suddivisi, in modo che non venga schiacciato da altri indumenti. Per quel che riguarda nello specifico i reggiseni con coppe sagomate, è fondamentale evitare di piegarli per non alterarne la forma e l'efficacia del supporto. Seguendo questi semplici accorgimenti, sarà possibile far durare più a lungo i propri capi intimi, mantenendoli sempre come nuovi.

