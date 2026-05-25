HiFS 2026: Aggiornamento di quattro importanti soluzioni di finanza digitale per accelerare la transizione degli istituti finanziari verso un modello bancario basato sull’IA

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

SHANGHAI, 25 maggio 2026 /PRNewswire/ — L’Huawei Intelligent Finance Summit (HiFS) 2026 (Sessione Globale), dal tema “Hello Fintelligent World: Beyond Digital, Advance to Agentic Banking”, si è aperto oggi presso il campus Huawei di Lianqiu Lake a Shanghai Durante il summit, Huawei ha annunciato sei iniziative chiave per accelerare l’implementazione su larga scala dell’IA nel settore finanziario; inoltre ha lanciato le sue soluzioni Financial Data Intelligence 6.0 e Digital CORE 6.0, presentando un’infrastruttura di resilienza sia per il calcolo generico che per quello basato sulll’IA. Questi sforzi mirano a concedere agli istituti finanziari globali di sfruttare appieno la produttività dell’IA, guidando la trasformazione digitale e intelligente e il successo aziendale dei clienti in tutto il mondo.

Concentrarsi su quattro strategie aziendali e costruire un modello “4-Win” per guidare il successo delle istituzioni finanziarie globali

Durante il summit, Jason Cao, CEO di Huawei Digital Finance BU, ha osservato che negli ultimi 16 anni di profondo impegno nel settore finanziario, la strategia finanziaria di Huawei si è evoluta costantemente, passando dall’hardware e il software di livello finanziario alle soluzioni di settore. Promuovendo un’innovazione costante nel software e nell’hardware di base, sviluppando competenze ingegneristiche sistematiche, creando un ecosistema diversificato e fornendo servizi localizzati, Huawei ha creato un efficace crescita aziendale con il modello Flywheel.

Huawei Digital Finance si impegna a portare avanti le sue quattro strategie aziendali principali. Supportata dalla solida infrastruttura ICT di Huawei, l’azienda continua ad approfondire il suo ecosistema globale di partner RONGHAI, creando insieme soluzioni finanziarie per promuovere un nuovo modello di collaborazione “4-Win” che coinvolge clienti, ISV, SI e Huawei. Poiché l’IA agentica sta superando il punto di svolta verso un’intelligenza di livello produttivo, diventa fondamentale accelerarne l’adozione in modo efficace e su larga scala. A tal fine, Huawei ha introdotto un’architettura AI ibrida basata su modelli open-source, che consente alle istituzioni finanziarie globali di scalare l’IA in scenari ad alto valore aggiunto. Nei mercati finanziari internazionali, Huawei si concentra su sei iniziative chiave: scenari, architettura, ingegneria, dati, infrastruttura AI e risorse di valore, collaborando con clienti e partner per accelerare la transizione verso l’Agentic Banking.

Aprire nuove strade per la realizzazione del valore dell’IA tramite modelli open-source e architettura AI ibrida: sei iniziative per accelerare l’Agentic Banking

Costruire vantaggi competitivi basati su modelli open-source sta diventando la direzione strategica per le istituzioni finanziarie globali.

Sfruttando modelli open-source e un’architettura AI ibrida, Huawei sta portando avanti sei iniziative chiave che abbracciano scenari, architettura, ingegneria, dati, infrastruttura AI e risorse di valore:

Costruire una solida base dati per l’IA: promuovere l’aggiornamento R.A.C.E. dell’architettura dati finanziaria

Huawei ha presentato la sua soluzione Financial Data Intelligence 6.0, che offre un aggiornamento delle capacità su tre livelli che comprende piattaforme dati, governance dei dati e applicazioni dati.

Accelerare la modernizzazione delle applicazioni con l’IA: l’aggiornamento alla Digital CORE Solution 6.0 come base per un modello bancario basato sull’IA

Forte di oltre un decennio di esperienza nella modernizzazione delle applicazioni core, Huawei ha sviluppato capacità sistematiche basate su quattro pilastri: piattaforme, database, ingegneria e O&M. Ad oggi, queste capacità hanno permesso a oltre 150 istituzioni finanziarie in tutto il mondo di modernizzare i propri sistemi core, utilizzando l’IA per accelerare ulteriormente il processo di “Free Legacy” per le architetture core finanziarie.

In occasione di questo summit, Huawei ha presentato la sua soluzione Digital CORE 6.0, che offre aggiornamenti completi in diversi scenari, sviluppo basato sull’IA, ingegneria, architettura e piattaforme:

Costruzione di un’infrastruttura “4 Zero” pronta per l’IA, in modo da rafforzare la resilienza finanziaria

Dai data center tradizionali ai data center cloud, fino agli AIDC, la resilienza rimane un fondamento indispensabile per gli istituti finanziari. Forte della sua proposta di valore di resilienza “4 Zero” e del framework di prodotto della soluzione R-A-A-S, Huawei ha aggiornato in modo completo la propria architettura, le soluzioni e l’infrastruttura. Offrendo funzionalità all’avanguardia che spaziano dalla consulenza DR alla pianificazione intelligente del traffico e al DR eterogeneo, Huawei porta le capacità di DR attivo-attivo a un livello di eccellenza. In vista dell’era del calcolo basato sull’IA, Huawei sta ulteriormente sviluppando un’architettura di resilienza convergente per il calcolo generico e l’IA. Grazie alle sue soluzioni integrate di inferenza AIDC e di gestione e manutenzione intelligenti dei data center per l’intero ciclo di vita, Huawei consente alle istituzioni finanziarie globali di accelerare l’innovazione nell’ambito dell’IA, costruendo al contempo un’infrastruttura resiliente e a prova di futuro.

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