Hydration Reset: Il Primo Passo Per Ricominciare L’anno In Salute

(Adnkronos) – ll Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation, spiega come tornare in equilibrio dopo le feste con una routine di idratazione efficace Milano, 7 gennaio 2025– Il nuovo anno è il momento ideale per rifocalizzarsi sul proprio benessere e correggere le abitudini meno salutari accumulate durante le festività. Tra brindisi, cene abbondanti e una routine quotidiana spesso alterata, il nostro organismo si trova spesso in una condizione di affaticamento e disidratazione, elementi che incidono negativamente su energia, concentrazione e salute. Ecco perché una corretta routine di idratazione rappresenta il primo passo per ripristinare il benessere generale del corpo. “Il corpo umano è composto per circa il 60% di acqua e ogni funzione vitale dipende da un’idratazione adeguata,” spiega il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation.“Non idratarsi a sufficienza, anche in modo lieve, può compromettere il metabolismo, la digestione, la qualità del sonno e persino l’umore. Dopo le feste, è fondamentale sostenere il corpo aiutandolo a depurarsi e ritrovare energia, e l’acqua è lo strumento più semplice ed efficace per farlo.”

La disidratazione può manifestarsi in diversi modi: affaticamento, difficoltà di concentrazione, pelle secca, crampi muscolari e persino frequenti mal di testa. Mantenere un corretto livello di idratazione non solo aiuta a ridurre questi sintomi, ma favorisce il buon funzionamento di tutti i sistemi del corpo, dal metabolismo al sistema nervoso. Bere acqua aiuta a regolare la temperatura corporea, trasporta nutrienti e ossigeno alle cellule e facilita l’eliminazione delle tossine attraverso fegato e reni. Una corretta idratazione supporta anche la salute del sistema immunitario, un aspetto particolarmente importante nei mesi invernali, quando il corpo è più esposto a raffreddori e influenze. “Un livello ottimale di idratazione è infatti la base per il funzionamento equilibrato del corpo e della mente,” sottolinea il Professore Zanasi.

Per iniziare l’anno con il piede giusto, è consigliabile quindi bere due bicchiere d’acqua appena svegli: questa semplice abitudine reidrata il corpo dopo le ore di digiuno notturno e stimola il metabolismo, aiutando a iniziare la giornata con energia. A questo, si può abbinare una dieta ricca di alimenti ad alto contenuto di liquidi, come cetrioli, arance, meloni, zucchine e spinaci. Questi cibi non solo forniscono acqua al corpo, ma sono anche ricchi di vitamine e minerali essenziali per il benessere generale. Infine, mantenere una bottiglia d’acqua da 1,5 litri a portata di mano durante il giorno è fondamentale per garantire un consumo di liquidi costante e regolare. Stabilire piccoli obiettivi, come bere un bicchiere d’acqua ogni ora, può aiutare a trasformare questa pratica in un’abitudine consolidata.

