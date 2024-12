I Castelli della Sapienza rendono omaggio a Guglielmo Marconi con “100 anni di Radio”.

(Adnkronos) –

Sabato 14 Dicembre 2024 – Sala dell’Aria, Palazzo Doria Pamphilj, Valmontone (Roma).



Roma, 9 dicembre 2024 – Il Consorzio Castelli della Sapienza celebra a Valmontone il centenario della prima trasmissione radiofonica in Italia, avvenuta il 6 ottobre 1924 per opera di Guglielmo Marconi, e del 150° anniversario della nascita del grande inventore.

L’on. Angelo Rossi, presidente del “Consorzio dei Castelli della Sapienza”, insieme al sindaco di Valmontone Veronica Bernabei e ai sindaci dei comuni del Consorzio con questa giornata celebrativa vogliono sottolineare il valore della radio, uno dei mezzi di comunicazione più longevi e amati dagli italiani, oggi come 100 anni fa. Un simbolo di connessione, informazione e intrattenimento,che sarà festeggiata in un contesto storico e artistico di grande suggestione e la Sala dell’Aria, “On Air”, evocativa per il suo nome e per la sua atmosfera, sarà lo scenario ideale per rivivere la storia e l’evoluzione della radio, fino ai giorni nostri.

Programma della giornata:

1. Esposizione storica di radio d’epoca con l’A.I.R.E. Cerimonia di apertura con i rappresentanti istituzionali dei Comuni del Consorzio che inaugureranno un’esposizione di apparecchi radiofonici storici, documenti, fotografie e materiali che ripercorrono la storia della radio in Italia. Una mostra che rimarrà esposta per tutta la durata delle festività natalizie, fino al 6 gennaio 2025. 2. Incontro con Marco Panella, autore del libro appena uscito “Io sono Elettra. La storia d’amore mai raccontata tra Guglielmo Marconi e la sua nave”. Elettra era la nave laboratorio su cui Marconi faceva i suoi esperimenti radiofonici. Panella racconterà l’avventura umana e di straordinario ricercatore e inventore di Guglielmo Marconi, figura chiave nella storia mondiale delle comunicazioni. Verrà tracciata la sua carriera scientifica e ripercorsi i momenti salienti della prima trasmissione radiofonica italiana del 1924, che diede inizio a un’epoca straordinaria per il nostro Paese. 3. Arriva anche il momento celebrativo della manifestazione, alla presenza del nipote di Guglielmo Marconi, Guglielmo Giovanelli Marconi, figlio di Elettra, alla quale il papà Guglielmo diede il nome della celebre nave-laboratorio su cui effettuò numerosi esperimenti di radiofonia tra le due guerre mondiali. Giglielmo Giovanelli Marconi racconterà fatti inediti personali e di straordinario innovatore del nonno Guglielmo. Saranno testimonianze che ci offriranno anche un viaggio emozionante nel tempo. Il Consorzio “I Castelli della Sapienza” è un’associazione di Comuni nel territorio dei Monti Prenestini-Lepini e comprende i Comuni di Artena, Carpineto Romano, Cave, Colonna, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Labico, Lariano, Paliano, Poli, Valmontone, Zagarolo. Il Consorzio si impegna a promuovere la cultura, la tradizione e il patrimonio del territorio attraverso iniziative di alto valore simbolico e culturale. L’evento è aperto ai media.

Per informazioni e accrediti:

