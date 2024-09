iDaminelli, Bergamo: “Piscine in acciaio inox su misura, design contemporaneo e raffinato”

(Adnkronos) – Relax outdoor di alta qualità, soluzioni tecniche ed impiantistiche all’avanguardia per aree di comfort esclusive Bergamo, 6 settembre 2024. Le piscine in acciaio inox sono la soluzione ottimale per una pausa rilassante e rinfrescante nelle calde giornate estive. Realizzate con materiali di alta qualità, sono particolarmente adatte per essere installate negli spazi outdoor di residenze private, strutture alberghiere, agriturismi e centri benessere. “Innovazione e ricerca costanti ci consentono di offrire soluzioni tecniche ed impiantistiche all’avanguardia, trasformando gli ambienti in aree di comfort esclusive”, afferma Gaudenzio Daminelli, CEO e Founder dell’azienda iDaminelli di Bergamo. “I vantaggi delle piscine costruite con pannelli in acciaio inossidabile sono davvero molteplici: innanzitutto la praticità, possono essere installate fuori terra, semi-interrate o interrate ed in qualsiasi tipo di terreno; potrebbero addirittura essere evitate opere murarie in caso di stringenti normative comunali. Altro fattore rilevante è la resistenza dell’acciaio agli agenti atmosferici e all’usura quotidiana, ciò assicura durevolezza nel tempo, riducendo i costi di manutenzione e garantendo un investimento a lungo termine. Oltre a tutti questi vantaggi, è importante sottolineare che il prodotto viene installato ‘chiavi in mano’ con la massima cura e professionalità da parte del nostro team specializzato che rilascia la certificazione dell’azienda produttrice attestante la massima qualità ed affidabilità del prodotto installato. La visione innovativa e cosmopolita dell’azienda iDaminelli di Bergamo apre ad una nuova concezione dell’abitare, dove gli spazi interni convivono in perfetta armonia con gli ambienti esterni, creando un ‘continuum’ di stile ed eleganza. L’esclusività delle piscine firmate iDaminelli traspare dalla scelta dei materiali, selezionati con cura e certificati, che rendono ciascun pezzo unico ed irripetibile, simbolo di un lifestyle all’insegna del welness e dell’eleganza. “Dal punto di vista estetico, queste piscine offrono indubbiamente un design moderno e raffinato, integrandosi perfettamente in qualsiasi contesto architettonico e paesaggistico. La possibilità di personalizzare la forma e le dimensioni permette di creare uno spazio su misura per le esigenze specifiche di ogni cliente”, spiega Paolo Daminelli, Co-Manager associated. “Ogni nostra piscina può essere completata con una varietà di optional quali: sistemi di idromassaggio, illuminazione, nuoto controcorrente e riscaldamento acqua per garantire una temperatura ideale in ogni stagione. Integriamo inoltre sistemi di gestione automatica per monitorare i valori dell’acqua, automatizzare la pulizia della vasca e consentire il controllo remoto, offrendo una gestione completa e intelligente dello spazio acquatico”. La crescente competenza tecnica ha spinto l’azienda bergamasca ad esplorare nuove frontiere nel design e nell’innovazione, in particolare nei settori dei tendaggi e degli accessori per l’arredamento hi-tech degli spazi esterni: tende da sole, vele ombreggianti, pergole bioclimatiche ed inclinate, pensiline, pavimenti e vetrate. Un ampio contenitore di idee che si distingue nel panorama del design e che mira a soddisfare ogni esigenza per vivere gli ambienti in armonia con la natura del luogo.

