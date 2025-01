Il libro “La voce di Iside” premiato al Parlamento Europeo

(Adnkronos) – 22 gennaio 2025. Remind (Associazione diretta dal Presidente Paolo Crisafi), in collaborazione con l’Ufficio per l’Italia del Parlamento Europeo (coordinato da Carlo Corazza), viste le valutazioni dell’Osservatorio Internazionale Buone Pratiche (presieduto da Franco Mencarelli), ha conferito a Claudia Conte il Premio Internazionale Buone Pratiche” organizzato dal Parlamento Europeo. Un riconoscimento che celebra il contributo dell’autrice alla promozione dei valori europei attraverso la cultura, i diritti umani, la solidarietà, il senso civico, i progetti per la gioventù. “La Voce di Iside” si propone di promuovere la cittadinanza attiva e la responsabilità sociale come cura del disagio giovanile, scoprendo le sfide e le fragilità adolescenziali, ma anche il grande potenziale della rete del terzo settore e del volontariato, Claudia Conte, già nota per il suo impegno sociale, utilizza la narrazione della solidarietà come chiave per affrontare le difficoltà della vita, e superare la sofferenza che, oggi, accomuna tanti ragazzi e ragazze. La cerimonia di premiazione, che si è svolta oggi presso lo Spazio Europa a Roma, ha visto negli anni precedenti visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti del mondo della cultura e della politica. “Ricevere questo premio è un onore immenso. Spero che la figura di Iside possa rappresentare per tutti i giovani un simbolo di forza e resilienza, l’essenza di ciò che possiamo essere quando crediamo nel cambiamento e nella nostra capacità di trasformare le difficoltà in opportunità. Il Premio Cultura Libri del Parlamento Europeo si propone di valorizzare le opere che contribuiscono a rafforzare il dialogo interculturale e a promuovere i principi di solidarietà, democrazia e inclusione. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)