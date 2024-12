Il mondo si riunisce a Istanbul: appelli per soluzioni globali al TRT World Forum

(Adnkronos) –

Istanbul, 06/12/2024 – Influenti leader, intellettuali ed esperti provenienti da tutto il mondo si sono riuniti a Istanbul per il TRT World Forum 2024. Giunto quest’anno alla sua ottava edizione, il forum si è svolto dal 29 al 30 novembre sotto il tema “Un mondo al limite: gestire crisi e trasformazioni”. Questa piattaforma per esplorare soluzioni alle questioni più urgenti a livello mondiale ha attirato una significativa attenzione globale. Quasi 150 relatori provenienti da oltre 30 paesi e più di 1500 partecipanti da diverse regioni del mondo, si sono incontrati a Istanbul per due giorni di dialogo, promuovendo solidarietà e comprensione internazionale. Politici, giornalisti, accademici e rappresentanti del settore pubblico e privato provenienti da tutto il mondo si sono riuniti per affrontare le questioni cruciali che colpiscono l’umanità, spaziando dalle crisi geopolitiche agli impatti sociali dell’intelligenza artificiale. Durante il forum si sono svolte otto sessioni plenarie e otto tavole rotonde, con l’intento di creare un terreno fertile per il confronto e la ricerca di soluzioni condivise. Il TRT World Forum è una delle piattaforme più prestigiose nel settore dei media a livello planetario, ha trasformato Istanbul in un centro di dialogo per identificare soluzioni internazionali. I discorsi inaugurali di questo importante evento sono stati pronunciati dal Presidente Recep Tayyip Erdoğan, dal Capo della Comunicazione della Presidenza Fahrettin Altun e dal Direttore Generale di TRT Mehmet Zahid Sobacı. Durante la cerimonia, una speciale opera d’arte, ispirata alla Moschea di Al-Aqsa, è stata presentata al Presidente Erdoğan. La prima giornata del forum si è aperta con una sessione intitolata “Elezioni 2024 negli Stati Uniti e nei Paesi dell’UE”. Inoltre, sono state organizzate sessioni chiave su temi come “Il percorso futuro della Turchia”, “Smascherare le distorsioni dei media” e “Affrontare le gravi violazioni dei diritti umani nei conflitti”. Il forum ha attirato un’ampia attenzione da parte dei media internazionali, diventando un punto di riferimento per la ricerca di soluzioni globali. Il forum ha ospitato figure di spicco provenienti dai mondi della politica, dell’accademia e dei media, con relatori di fama nazionale e internazionale. Tra i partecipanti di rilievo figuravano l’ex Presidente della Repubblica di Croazia Ivo Josipović, il Ministro dell’Informazione del Libano Ziad Makary, l’ex Presidente della Repubblica di Lituania Dalia Grybauskaitė, il Ministro degli Affari Esteri della Turchia Dr. Hakan Fidan, l’ex Membro del Parlamento Europeo Elmar Brok, il Professore dell’European Institute della London School of Economics and Political Science Prof. Iain Begg, la Direttrice dell’Istituto Affari Internazionali Dr. Nathalie Tocci, il Direttore del Centre for Security, Diplomacy and Strategy (CSDS) della Vrije Universiteit Prof. Luis Simón, il Capo della Delegazione dell’Unione Europea in Turchia Ambasciatore Thomas Hans Ossowski, e l’ex Segretario di Stato per l’Europa in Portogallo Dr. Bruno Maçães. Sezin Soylu

