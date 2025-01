Il ricordo oltre la vita: oggi per onorare i propri cari c’è My Love Memory﻿

(Adnkronos) –

Milano, 30 Gennaio 2025. Preservare la memoria dei propri cari, per viverne appieno l’esistenza, anche quando non ci sono più: è l’idea alla base di My Love Memory, il progetto per tenere vivo il ricordo dei defunti e riempire quel vuoto che, dopo una perdita, sembra incolmabile.

Quando una persona cara muore, non se ne va mai completamente: basta un gesto, una foto, un profumo per sentirla vicina e avvertire tutto il suo affetto. Chi non c’è più rimane sempre nel cuore di chi resta, lasciando una scia di ricordi indelebili che formano un abbraccio nei momenti più tristi. Tuttavia, spesso l’assenza lascia anche un vuoto immenso, che rende il dolore per la scomparsa insostenibile. Nasce per questo il progetto di My Love Memory, un percorso emozionale che aiuta a tenere vivo il ricordo di chi se n’è andato attraverso la sua storia e le testimonianze di chi l’ha conosciuto.



My Love Memory permette di portare sempre con sé tutti i ricordi più preziosi di chi ha lasciato la vita terrena, ma continua a occupare un posto di primo piano nel cuore di quanti lo hanno amato. Il progetto ha origine dall’idea di Daniele Zecca, Gino Topini e Manila Carano e consiste nel creare uno spazio online che, come uno scrigno ricco di ricordi, possa mantenerne viva la memoria. Scansionando un QR code, incastonato in un medaglione, è possibile creare un profilo dedicato alla persona amata, condividendo foto, storie e filmati che raccontino chi era quando era in vita. Lo spazio può essere personale, riservato ai parenti più stretti o condiviso con gli altri nel luogo in cui il defunto riposa: il qr per lapidi My Love Memory fa sì che chiunque abbia incontrato quella persona possa contribuire a scrivere la sua storia condividendone i ricordi più belli. Naturalmente, il profilo può arricchirsi nel tempo con testimonianze di tutti i tipi, come una raccolta di piccole cose che altrimenti rischierebbero di scomparire; è così che i ricordi non vanno mai perduti, come spesso accadeva con le vecchie fotografie dimenticate nei cassetti, ma rimangono sempre vivi e presenti, custoditi nel viaggio dei ricordi sempre disponibile su My Love Memory.



Lo spazio che si può creare su My Love Memory è una sorta di diario delle emozioni: un diario tangibile, sempre accessibile che, oltre a rendere i ricordi immortali, aiuta a ricomporre la vita di una persona cara, tramite i racconti di quanti in vita l’hanno conosciuta. L’iniziativa, che permette di sentire più vicino chi non c’è più fisicamente e lenire il dolore dopo un lutto, continua a prendere sempre più piede nel Regno Unito, supportata anche dal prezioso contributo dell’agenzia SEO MJ Web Studio LTD che segue il progetto. My Love Memory offre l’opportunità di aggiornare le informazioni in qualsiasi momento, anche in mobilità, così che nulla possa mai andare perduto. Lo spazio illimitato fa sì che non ci sia alcun vincolo alla quantità di contenuti che possono essere caricati, in un profilo che può essere reso pubblico o riservato, grazie a un servizio completamente personalizzabile. E, naturalmente, per un controllo completo, è sempre possibile visualizzare e approvare le foto e messaggi di cordoglio lasciati da altri utenti prima che vengano condivisi: My Love Memory è il solo in Italia a garantire una gestione 100% autonoma del profilo del defunto. È così che, attraverso pensieri, foto e piccoli aneddoti del passato, My Love Memory onora la vita di chi non c’è più, lasciando una traccia indelebile della sua esistenza; Un’eredità di emozioni che vive nei ricordi e nelle testimonianze di chi ha condiviso con lui un pezzo di cammino, a dimostrazione che chi se ne va continua a vivere nel cuore di chi lo ha amato.

Sito web: https://mylovememory.com/

