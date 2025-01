Il servizio di PR online B2Press aumenta il fatturato del 90% nel 2024

(Adnkronos) – Amsterdam (Paesi Bassi), 31/01/2025 – Il servizio di pubbliche relazioni online B2Press, che offre la distribuzione di comunicati stampa in oltre 50 Paesi con più di 25 media partner, ha condiviso la panoramica dei sui risultati per il 2024. Nell’ultimo anno, B2Press ha distribuito più di 2.000 comunicati stampa a livello globale, aumentando le proprie entrate del 90% in euro e incrementando la propria base clienti del 30%.



B2Press, con sede nei Paesi Bassi, fornisce servizi di distribuzione di comunicati stampa in tutto il mondo dal 2016 e ha annunciato i risultati aziendali per il 2024. Con oltre 25 partner in più di 50 Paesi, il servizio di PR online ha aumentato le proprie entrate del 90% in euro rispetto al 2023. Nel 2024, B2Press ha distribuito oltre 2.000 comunicati stampa e notizie di rilievo in tutto il mondo, supportando le strategie di pubbliche relazioni e comunicazione dei suoi clienti e aiutandoli a entrare in contatto con il loro pubblico di riferimento. Ediz Tokabaş, Socio Gestore di B2Press, ha condiviso la sua ha commentato i risultati: “Con il nostro team di esperti, miglioriamo la presenza digitale di marchi, aziende e startup di ogni dimensione e settore in tutto il mondo. Sfruttando la nostra vasta rete mediatica globale, ci assicuriamo che i messaggi dei nostri clienti raggiungano in modo efficace il loro pubblico di riferimento. Da quando abbiamo lanciato il nostro modello di business nove anni fa, lo abbiamo continuamente perfezionato e ampliato. Nel 2024, il nostro portafoglio clienti è cresciuto del 30%, superando quota 750”. B2Press ha registrato un aumento del 90% delle entrate in euro nel 2024 rispetto al 2023. A livello globale, sono stati distribuiti oltre 2.000 comunicati stampa, di cui il 32% in Turchia e il 29% nei Paesi del Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno rappresentato il 13%, mentre l’Europa il 9%. In risposta alla domanda dei clienti, l’8% delle distribuzioni è stato effettuato nel Regno Unito. B2Press ha fornito servizi a importanti organizzazioni, tra cui Flying Tiger, Fibabanka, Hankook, The Stevie Awards, Bitget, Devexperts, True Global Ventures, TerraMaster e Al-Futtaim Group. Ediz Tokabaş, Socio Gestore di B2Press, ha dichiarato che l’azienda continuerà a perseguire i propri obiettivi con determinazione nel 2025. Ha concluso le sue osservazioni come segue: “Stiamo lavorando attivamente per costruire i nostri attuali progressi con nuovi sviluppi. Per migliorare l’efficienza dei processi operativi e di gestione delle relazioni con i clienti, nel secondo trimestre lanceremo la B2Press Business Platform. Mentre compiamo i primi passi verso la separazione delle nostre operazioni regionali gestite dai nostri uffici di Istanbul, Amsterdam e Utrecht, investiremo anche nella creazione di team locali in due nuovi Paesi.” B2Press è un servizio leader nella distribuzione di comunicati stampa con sede nei Paesi Bassi. I professionisti delle pubbliche relazioni, della comunicazione e del marketing si affidano a B2Press per distribuire comunicati stampa e contenuti multimediali. Nel corso degli anni, B2Press è diventato un partner di fiducia per i media, i giornalisti e i professionisti del marketing di oltre 750 aziende nei settori della tecnologia e dei media in forte crescita, allineandosi al settore in espansione.

