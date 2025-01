Il team di YouStart consolida nel 2024 una crescita importante: da 1 a 10 persone in tre anni

(Adnkronos) –

Roma, 13/01/2025 – YouStart, la tech company romana fondata da Federico Di Condina e Tommaso Frante, chiude il 2024 con un raddoppio sul fatturato e sulla valutazione rispetto al 2023 grazie all’ausilio di giovani professionisti e con un importante background. La tech company romana YouStart si sta consolidando come azienda di successo e chiude il 2024 con un fatturato raddoppiato rispetto al 2023. Soddisfazioni e nuovi obiettivi per i fondatori Federico Di Condina e Tommaso Frante. In tre anni è cresciuta in modo esponenziale, grazie a progetti di valore, continue innovazioni ed obiettivi portati avanti in comune. La tech company romana YouStart nasce nel 2021 grazie alla visione dei suoi giovani fondatori Federico Di Condina e Tommaso Frante, in un mercato in fase di sviluppo quale quello dei prodotti di realtà virtuale e aumentata per il settore corporate. La sua forza è il team di sviluppo, passato da 1 a 10 professionisti con un’età da 18 a 50 anni e con un significativo background. Federico Di Condina e Tommaso Frante, under 30 con una carriera già consolidata nel mondo delle startup, stanno quindi portando YouStart ad alti livelli nel panorama futuro delle tecnologie di vendita online. «Il primo anno è stato caratterizzato dalla ricerca di giovani talenti che sposassero il nostro progetto – spiegano Federico Di Condina e Tommaso Frante, fondatori di YouStart –. Molti professionisti specializzati in queste tecnologie spesso sono diffidenti nell’ampliarle al mondo corporate, per una forma di “gelosia”. Il software utilizzato, Unreal Engine, infatti, nasce per il settore videgiochi e film. Partiti con un sola risorsa, con inevitabili difficoltà tipiche di una start up, oggi possiamo dire di aver individuato un team con grandi competenze e con tre reparti di sviluppo su cui basiamo tutte le nostre produzioni: ambientazione, interazione all’interno dell’ambiente e modellazione 3D. Siamo un team completo ed abbiamo raggiunto un’autonomia sotto tutti i punti di vista. Per citare un esempio, nel reparto ambientazione abbiamo inserito un giovane architetto con competenze sia in ambito costruttivo sia in queste tecnologie cui si è avvicinato post laurea. Sentiamo il dovere di ringraziare tutto il team che ha scommesso e continua a scommettere su questa nostra realtà». YouStart ha iniziato a costruire il suo team avvalendosi da subito di ragazzi molti giovani, di 16-17 anni, facendo anche tirocini nelle scuole che frequentavano. «Erano molto interessati a queste tecnologie – spiegano Di Condina e Frante – ma avevano poche opportunità di fare esperienze scuola-lavoro in questo ambito. Ci siamo quindi offerti con questa proposta, sono rimasti affascinati dal progetto ed oggi sono ancora con noi. Il nostro obiettivo era proprio creare un’opportunità reale di lavoro per questi ragazzi. Molti giovani hanno la passione per l’innovazione tecnologica e per questo mondo. In realtà è un mercato oggi in forte crescita, quasi quintuplicato negli ultimi 3-4 anni, ma non c’è un corso specializzato per loro terminate le scuole superiori. Noi invece offriamo non solo un campo pratico ma anche corsi di aggiornamento e l’interazione con le community online con le quali potersi confrontare e perfezionarsi giorno per giorno. Per noi questo è sicuramente il miglior modo di apprendere: mettersi alla prova con il problem solving in azienda è fondamentale sia per la formazione del carattere della persona che per la sua professione». Il team di YouStart è composto oggi da 10 professionisti: insieme ai fondatori Federico Di Condina e Tommaso Frante nel reparto sviluppo ci sono Antonio De Lorenzo Senior Advisor di cui YouStart si avvale, Daniele D’intino, Enzo Graziani, Federico Fenni, Francesco Cito, Tiziano Di Condina, Jacopo Lucignano. Sofia Marronaro si occupa di comunicazione, social e marketing. «Siamo pronti ad affrontare le sfide del 2025 – dichiarano Di Condina e Frante – grazie a questo team competente che dal punto di vista umano ha creduto in un progetto fin dall’inizio. A ciò si aggiunge la disponibilità attuale di mezzo milione di euro da poter investire nel mercato 2025, raccolto sia con investimenti a partecipazione che con un finanziamento che abbiamo ottenuto». La tech company romana YouStart si conferma azienda di successo e chiude l’anno 2024 con un fatturato raddoppiato rispetto al 2023. «Ne siamo particolarmente felici, perché era l’obiettivo che ci eravamo dati per consolidare la nostra tech company in modo importante», concludono Federico Di Condina e Tommaso Frante. Recentemente YouStartha anticipato i tempi, importando Apple Vision Pro in Italia per iniziare i primi test. Oggi è la prima azienda ad aver già sviluppato per il settore business soluzioni tecnologiche che sfruttano le grandi potenzialità di questo sistema di esperienze personalizzate ed emozionali. CONTATTI: www.youstartxr.com

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)