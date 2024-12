In che modo l’inverno influisce sulla salute del pavimento pelvico? ﻿

(Adnkronos) – Con l’abbassarsi delle temperature, le donne in tutta Europa non solo affrontano il freddo, ma anche sfide inaspettate per la loro salute pelvica. Un recente sondaggio condotto da Intimina, brand impegnato nell’educazione e nella rottura dei tabù che circondano la salute del pavimento pelvico, rivela che le abitudini invernali e le condizioni climatiche fredde influiscono in modo significativo sulla salute pelvica delle donne. In collaborazione con la ginecologa Dott. ssa Susanna Unsworth, Intimina mira a far luce su questo problema e a fornire consigli pratici su come mantenere la salute del pavimento pelvico durante i mesi più freddi. L’indagine*, che ha coinvolto 3.001 donne di età compresa tra 30 e 55 anni provenienti da Regno Unito, Francia e Italia, ha evidenziato diverse sfide stagionali. La prima è legata all’attività fisica e alla motivazione: il 39% delle intervistate ha dichiarato di ridurre la propria attività fisica durante l’inverno, e più della metà (il 53%) trova difficile restare motivata, con ripercussioni sulla normale routine sportiva. Le italiane sembrano essere più attente a questo aspetto, ma comunque quasi un terzo (il 28%) riduce le attività sportive, con il 35% che dichiara un calo della motivazione. Il calo dell’attività fisica può avere ripercussioni negative sul pavimento pelvico, che è spesso già un’area trascurata. Un altro aspetto da considerare durante i mesi più freddi è quello legato allo stimolo a urinare, che aumenta per il 69% delle intervistate e per ben il 79% delle italiane. Anche le piccole perdite urinarie dovute a tosse e sternuti aumentano (per il 36%). La dottoressa Susanna Unsworth spiega: “Il pavimento pelvico è fatto di muscoli e, come tutti i muscoli, ha bisogno di esercizio regolare per mantenersi in forma. Una ridotta attività fisica in inverno può avere un impatto negativo sulla salute del pavimento pelvico. Consiglio alle donne di incorporare nella loro routine esercizi mirati per il pavimento pelvico, che possono essere facilmente eseguiti al chiuso per contrastare gli effetti dell’inattività stagionale”.

Soluzioni pratiche per la salute pelvica

Il sondaggio ha anche esplorato come le donne percepiscono la loro salute pelvica durante l’inverno. Il 34% pensa di più alla propria salute pelvica a causa dei sintomi di raffreddore e influenza, mentre l’82% ha espresso interesse nell’apprendere esercizi per il pavimento pelvico per combattere gli effetti dell’inverno. Incoraggiante è il fatto che il 75% delle donne sia aperto ad aggiungere esercizi per il pavimento pelvico indoor alla propria routine di benessere. Sembra essere un tema caro anche alle italiane, dato che più dell’85% delle intervistate si è dichiarata interessata ad apprendere esercizi e il 77% dice di volervi aggiungere alla propria routine. La dottoressa Unsworth sottolinea che gli esercizi regolari per il pavimento pelvico sono fondamentali per la salute a lungo termine: “I benefici degli esercizi per il pavimento pelvico non sono sempre immediatamente evidenti, il che può rendere più difficile mantenersi motivati. Spesso consiglio di usare app o dispositivi di promemoria come KegelSmart di Intimina, che guidano le utenti attraverso routine personalizzate. Questi strumenti facilitano la creazione di un’abitudine che rafforza i muscoli pelvici nel tempo”. Oltre agli esercizi, la Dott.ssa Unsworth fornisce consigli pratici alle donne per proteggere la salute pelvica durante l’inverno: La dottoressa Unsworth consiglia inoltre di adottare buone abitudini in bagno, come evitare di forzarsi ad urinare “per ogni evenienza” e non sforzarsi eccessivamente durante la defecazione, entrambi fattori che possono affaticare il pavimento pelvico. Altre abitudini da evitare in bagno sono fermare l’urina a metà flusso, restare sospese sul water, stare sedute sul water per troppo tempo dopo aver urinato e sforzarsi molto per urinare. Per molte donne, discutere di salute pelvica resta un argomento tabù. Intimina, tuttavia, ha la missione di cambiare questa narrazione. Con prodotti innovativi come i pesi vaginali Laselle e il dispositivo KegelSmart, il marchio mira a fornire strumenti efficaci per le donne in ogni fase della vita, promuovendo al contempo conversazioni aperte sulla salute pelvica. “Non credo che l’educazione sulla salute del pavimento pelvico sia stata tradizionalmente molto buona”, afferma il dott. Unsworth. “Spesso le donne sono costrette a normalizzare problemi come la perdita di urina, ma questi sono segnali di problemi di fondo curabili “.

Il ruolo dello stress invernale e del disturbo affettivo stagionale nella salute pelvica

L’indagine ha anche rivelato la sfumata connessione tra salute mentale e salute del pavimento pelvico durante l’inverno: il 34% delle donne ritiene che lo stress invernale o il disturbo affettivo stagionale (SAD) influenzino la salute pelvica, sottolineando l’importanza di affrontare sia il benessere fisico che quello emotivo. La dott. ssa Unsworth sottolinea la natura ciclica dello stress e della disfunzione del pavimento pelvico: “La perdita di urina può avere un effetto estremamente negativo sulla salute mentale e lo stress o la tensione spesso contribuiscono alla disfunzione muscolare del pavimento pelvico. Quando si affrontano problemi del pavimento pelvico, è essenziale considerare potenziali fattori aggravanti come stress, caffeina, alcol e disidratazione”. Sottolinea inoltre il ruolo dei cambiamenti correlati agli ormoni, in particolare nelle donne in menopausa o in quelle che usano contraccettivi ormonali: “La perdita di estrogeni può avere un impatto sul pavimento pelvico e sulla vescica, ma l’estrogeno vaginale topico localizzato può trattare efficacemente questi sintomi e migliorare i benefici degli interventi sul pavimento pelvico. Le donne devono sapere che queste soluzioni esistono e che è disponibile un aiuto”. Per combattere queste sfide, la dott. Unsworth raccomanda un approccio olistico: – Cerca supporto professionale: un fisioterapista specializzato nella salute delle donne può fornire una guida personalizzata per gli esercizi del pavimento pelvico. – Affronta la salute mentale: tecniche come la consulenza o la terapia cognitivo comportamentale (CBT) possono alleviare lo stress che esacerba i problemi del pavimento pelvico I risultati del sondaggio di Intimina sottolineano un’esigenza critica di consapevolezza e azione. Le donne che trascurano la salute del pavimento pelvico possono avere problemi a lungo termine, tra cui incontinenza e prolasso, ma fare piccoli passi, come regolari esercizi indoor, può avere risultati trasformativi. Come conclude la Dott. ssa Unsworth: “Prima le donne incorporeranno gli esercizi per il pavimento pelvico nella loro routine, migliori saranno i loro risultati. L’inverno non dovrebbe essere un momento per mettere la salute pelvica in secondo piano; al contrario, è un’opportunità per creare abitudini che supportino il benessere per tutta la vita”. Affrontando le idee sbagliate e offrendo risorse, Intimina spera di incoraggiare le donne a dare priorità alla loro salute pelvica indipendentemente dalla stagione. *** *La ricerca è stata condotta da Censuswide su 3.001 donne di età compresa tra 30 e 55 anni nel Regno Unito, in Francia e in Italia nel novembre 2024. Censuswide rispetta e impiega membri della Market Research Society, che si basa sui principi ESOMAR, ed è membro del British Polling Council. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)