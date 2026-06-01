In occasione di ITB China 2026, Petal Ads presenta una soluzione di marketing completa e intelligente per la cultura e il turismo

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

SHANGHAI, 1 giugno 2026 /PRNewswire/ — Dal 26 al 28 maggio, si è svolto a Shanghai l’ITB China 2026, che ha riunito oltre 900 istituzioni e imprese culturali e turistiche provenienti da 85 paesi e regioni. Petal Ads, la piattaforma di marketing completa di Huawei integrata nell’ecosistema HarmonyOS, ha avuto un ruolo di primo piano insieme a Celia, HUAWEI Browser, HUAWEI SkyTone, Petal Maps e HUAWEI Music. Il fulcro dell’evento era una zona interattiva dedicata alla cultura e al turismo, dove Petal Ads ha presentato la sua Soluzione di Marketing per la Cultura e il Turismo 2026. “Marketing come contenuti, marketing come servizi”: questo principio guida la progettazione di tutti i prodotti e servizi all’interno dell’ecosistema culturale e turistico di HarmonyOS e rimane la filosofia di base di Petal Ads.

Zona interattiva per esperienze culturali e turistiche a 360 gradi: un’esperienza di viaggio intelligente in un’unica soluzione

Secondo il Rapporto annuale sullo sviluppo del turismo in uscita dalla Cina 2025-2026, pubblicato dall’Accademia del Turismo cinese, il mercato del turismo in uscita dalla Cina è passato da una “crescita trainata dalla ripresa” a una “ridefinizione strutturale”. Nel 2025, il numero di viaggi all’estero ha raggiunto i 168 milioni, con oltre il 60% dei viaggiatori che ha utilizzato l’intelligenza artificiale per pianificare i propri itinerari. Nel contempo, il settore della cultura e del turismo si trova ad affrontare tre sfide comuni: il traffico nella parte alta dell’imbuto di vendita viene “catturato” da varie piattaforme, rendendo difficile per i marchi costruire connessioni dirette e profonde con gli utenti; le destinazioni mancano di una guida e di un’interazione continue nei punti di contatto chiave lungo il percorso dell’utente, impedendo un impatto completo sull’intero imbuto; infine, i servizi intelligenti e le esperienze personalizzate rimangono poco sviluppati, rendendo difficile soddisfare esigenze di viaggio sempre più diversificate.

Sulla base di queste considerazioni, l’area interattiva dedicata alla cultura e al turismo, che riproduceva uno scenario completo, ha dimostrato come le tecnologie di HarmonyOS possano migliorare l’esperienza di viaggio. Ha tracciato l’intero percorso dell’utente, dall’ispirazione alla condivisione delle esperienze dopo il viaggio, rendendo ogni viaggio più fluido e coinvolgente.

All’interno dell’ecosistema culturale e turistico di HarmonyOS, i contenuti multimediali che coprono l’intero scenario e la collaborazione tra dispositivi rispondono alle esigenze dei viaggiatori in tempo reale.

Prima edizione del Petal Ads 2026 – Manuale completo di marketing per la cultura e il turismo smart: cinque profili utente tipici svelati

In occasione dell’evento, Petal Ads ha anche presentato il Petal Ads 2026 – Manuale completo di marketing per la cultura e il turismo smart. Questo manuale presenta in modo strutturato la soluzione completa di Petal Ads per la cultura e il turismo intelligenti, applicabile a tutti gli scenari. Basandosi su analisi approfondite di oltre 440 milioni di utenti di account HarmonyOS, il manuale delinea per la prima volta cinque profili tipici di viaggiatori: Esploratori culturali della Generazione Z, Professionisti d’élite efficienti, Famiglie in viaggio attente alla qualità, Turisti di lusso premium e Viaggiatori senior in cerca di benessere. Per ogni profilo utente, la soluzione offre combinazioni di punti di contatto e strategie di contenuto differenziate.

Effetto volano dell’ecosistema: il valore crescente dell’ecosistema culturale e turistico di HarmonyOS

Migliore è l’esperienza, più a lungo gli utenti rimangono; più sono gli utenti, più sono i marchi che vogliono aderire; più ricchi sono i servizi, migliore è l’esperienza: questo è l’effetto volano dell’ecosistema culturale e turistico di HarmonyOS.

A partire da maggio 2026, Petal Ads ha stretto partnership con oltre 100 istituzioni culturali e turistiche, enti del turismo, compagnie aeree e gruppi alberghieri in tutto il mondo, per offrire un servizio completo agli utenti dell’ecosistema Huawei. In termini di funzionalità dell’ecosistema, sono state lanciate oltre 80.000 applicazioni e servizi HarmonyOS, che coprono l’intero percorso di viaggio, dalla navigazione e traduzione al trasporto. Nell’ambito delle attività legate ai contenuti, Petal Ads sfrutta il HUAWEI Image Competition, la creazione condivisa di proprietà intellettuale e le collaborazioni cine-turistiche per promuovere costantemente innovazioni nel settore della proprietà intellettuale in ambito culturale e turistico. La creazione condivisa dell’ecosistema consente di aprire le porte ad Atomic Services, alle capacità di intelligenza artificiale e al traffico multimediale per fornire ai partner un supporto completo, dallo sviluppo alle operazioni.

Il Petal Ads 2026 – Manuale completo di marketing per la cultura e il turismo smart è ora disponibile per il download su https://bit.ly/petal-ads-playbook. Per ulteriori informazioni, scrivere a petalads@huawei.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2990650/Petal_Ads_ITB_China_2026.jpg



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