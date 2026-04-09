20.1 C
Firenze
giovedì 9 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Indra Group rinnova in Italia la certificazione ISO 37001, rafforzando il proprio impegno per l’integrità e le pratiche di buon governo

Immediapress
Immediapress
Immediapress
3 ' di lettura

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

 

Roma, 09 aprile 2026. – Indra Group, holding tecnologica globale attiva nei settori della difesa, del traffico aereo, della mobilità, dello spazio e delle tecnologie digitali, ha rinnovato nella sua filiale italiana la certificazione ISO 37001, lo standard internazionale per i Sistemi di Gestione Anticorruzione (SGAS). Il rinnovo conferma l’efficacia e la solidità dei processi e dei controlli implementati dal Gruppo per prevenire, individuare e contrastare qualsiasi forma di corruzione o comportamento illecito, rafforzando ulteriormente una cultura aziendale fondata sull’integrità, sulla trasparenza e sulla responsabilità.  

 

Il Sistema di Gestione Anticorruzione adottato in Italia è parte integrante del Modello globale di Compliance del Gruppo Indra e del Modello di Prevenzione dei Rischi Penali, applicati in tutte le filiali internazionali. Tra i principali obiettivi del sistema vi sono la promozione di una cultura della compliance, il rafforzamento dei presidi di controllo e la prevenzione di qualsiasi attività contraria alla normativa vigente o ai principi etici del Gruppo. L’Unità di Compliance di Indra Group è responsabile dell’implementazione, del monitoraggio e del continuo miglioramento del sistema a livello globale. 

 

L’audit per il rinnovo della certificazione è stato condotto da EQA, ente indipendente di riferimento a livello internazionale nel campo della certificazione. EQA ha confermato che la Funzione di Compliance Anticorruzione della filiale italiana è strutturata in modo chiaro, accessibile ed efficace. 

Nel corso dell’audit è emerso inoltre in modo particolarmente evidente il ruolo attivo e costante della funzione anticorruzione all’interno dell’organizzazione, caratterizzato da un’elevata visibilità e da un’interazione continua con le diverse strutture aziendali. 

 

Il mantenimento della certificazione ISO 37001 contribuisce ad allineare ulteriormente gli obiettivi di qualità, trasparenza e compliance del Gruppo con la propria strategia globale, rafforzando la fiducia di clienti, partner, istituzioni e di tutti gli stakeholder. Il sistema di compliance di Indra Group si traduce inoltre in azioni concrete, tra cui l’aggiornamento continuo delle politiche interne, programmi di formazione dedicati, la promozione di una cultura etica diffusa e l’adozione di strumenti specifici, come canali di segnalazione confidenziali, per prevenire e contrastare comportamenti non conformi.  

 

Questo impegno si inserisce in un percorso più ampio che vede Indra Group riconosciuta a livello internazionale per le proprie pratiche di governance e sostenibilità. S&P Global ha incluso Indra Group tra le aziende più sostenibili a livello globale nel Sustainability Yearbook 2026, classificandola terza nel mondo nel settore dei servizi IT e unica azienda europea presente nella Top 10% della categoria. Con questo risultato, l’azienda si conferma per il sesto anno consecutivo tra le tre imprese più sostenibili al mondo nel proprio settore. 

 

Questa valutazione è inoltre presa in considerazione nella famiglia di indici Dow Jones Best-in-Class (in precedenza nota come Dow Jones Sustainability Index), nella quale Indra Group mantiene una presenza continuativa da quasi due decenni. 

Indra Group
 

Indra Group (https://www.indragroup.com/) è la multinazionale spagnola di riferimento e una delle principali aziende europee nel settore della difesa e della digitalizzazione avanzata. Detiene una posizione di leadership nei settori della difesa, dello spazio, della gestione del traffico aereo, della mobilità e delle tecnologie trasformative, attraverso Minsait, e integra in IndraMind le sue capacità di IA sovrana, sicurezza informatica e difesa informatica. Il Gruppo Indra promuove un futuro più sicuro e connesso attraverso soluzioni innovative, relazioni di fiducia e i migliori talenti. La sostenibilità fa parte della sua strategia e della sua cultura, per rispondere alle sfide sociali e ambientali presenti e future. Alla chiusura dell’esercizio 2025, il Gruppo Indra ha registrato un fatturato di 5.457 milioni di euro, con una presenza locale in 46 paesi e operazioni commerciali in oltre 140 paesi.  

 

EQA
 

EQA è un ente internazionale di certificazione, ispezione e verifica con oltre 25 anni di esperienza. 

Opera in diversi settori, tra cui R&S&I, sistemi di gestione, fondi Next Generation, cambiamento climatico ed economia circolare, energia, responsabilità sociale d’impresa, conformità, finanza sostenibile e sicurezza delle informazioni. 

EQA è stata fondata nel 1993 nel Regno Unito. In Spagna è presente dal 1997 e opera a livello nazionale su tutto il territorio spagnolo, oltre che a livello internazionale. 

Contatti:
Immediapress
comunicati@immediapress.it

Ufficio Stampa
Alessandro Anziano

aanziano@minsait.com
 

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Responsabilità editoriale di Immediapress

immediapress

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Immediapress

Sensori di precisione e tecnologie avanzate di automazione per lo smart living del futuro

Immediapress

New Aitech SOSA-Aligned U-C860X Mission Computers Deliver High-Performance Edge Processing and Accelerated AI/ML with Intel 14th Gen Core Ultra Processors

Immediapress

Sequentia Biotech ottiene la certificazione CE-IVD ai sensi del regolamento IVDR per MICK Clinical™, la nuova soluzione diagnostica per i patogeni gastrointestinali

Immediapress

ESR Secures US$850 Million to Accelerate Long-term Growth

Immediapress

Karsan’s Autonomous e-ATAK Tested and Approved on High-Traffic Routes in Paris

Immediapress

Lavanderia Stella: la personalizzazione della biancheria come nuova frontiera

Immediapress

Amflow presenta le serie Amflow PX e Amflow PR, due serie di eMTB leggere e ad alta potenza che superano il tradizionale compromesso tra...

Immediapress

Amflow Introduces Amflow PX and Amflow PR, Two Lightweight Full-Power eMTB Series Breaking Traditional Trade-Off Between Power, Range, and Weight

Immediapress

SAMAR, la ristrutturazione chiavi in mano con finanziamento a tasso zero

Immediapress

L’azienda innovatrice del settore e-bike Avinox alimenta la prossima generazione di biciclette elettriche con il lancio di Avinox M2S e Avinox M2 insieme a...

Immediapress

First Implant of KingstronBio’s ProStyle M® Transcatheter Mitral Valve System Successfully Completed in National Multicenter Confirmatory Study

Immediapress

Landis+Gyr EMEA begins a new chapter as a standalone company

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20.1 ° C
21.3 °
18.2 °
38 %
0.5kmh
0 %
Gio
22 °
Ven
23 °
Sab
24 °
Dom
23 °
Lun
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1229)ultimora (729)sport (148)salute (56)Tecnologia (56)lavoro (50)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati