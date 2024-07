Inprimepay rivoluziona il mercato dei pagamenti rateali nei negozi fisici: nuove funzionalità ed espansione negli USA

(Adnkronos) – Milano, 8 Luglio 2024. Inprimepay, la piattaforma innovativa che consente ai negozi fisici di offrire pagamenti rateali attraverso un POS digitale, annuncia un trimestre record con un numero eccezionale di nuove adesioni e un aumento significativo del volume delle transazioni. La piattaforma, che ha introdotto per prima nel 2022 il metodo di pagamento BNPL (BuyNow, PayLater) nei negozi fisici, continua a espandersi e migliorare i suoi servizi, offrendo agli esercenti strumenti di digitalizzazione avanzata e ai clienti una maggiore flessibilità di acquisto.

Grazie al POS digitale di Inprimepay, i negozianti possono ricevere immediatamente l'intero importo delle vendite, mentre i clienti beneficiano della possibilità di dilazionare i pagamenti in tre rate. Inoltre, la piattaforma offre opzioni di pagamento posticipato a 30 giorni e pagamenti ricorrenti automatizzati tramite addebito SEPA o su carta, fornendo una gamma completa di soluzioni di pagamento per soddisfare le diverse esigenze degli utenti. Inprimepay ha avviato le procedure per il lancio della sua piattaforma negli Stati Uniti, con base operativa a Miami, dove è presente dal 2016. Il rilascio, previsto per il prossimo semestre, avverrà in collaborazione con aziende leader nei settori dei viaggi e dell'hi-tech, consolidando ulteriormente la presenza internazionale dell'azienda. Il mercato americano, infatti, con i suoi 250 milioni di consumatori è, da sempre, considerato uno dei più grandi e importanti del mondo. Tra le nuove funzionalità implementate, spicca la gestione completa delle transazioni direttamente dall'area riservata degli utenti. Inoltre, una nuova partnership ha permesso di aumentare il numero di rate disponibili per i clienti, migliorando ulteriormente la flessibilità di pagamento. Tutto questo si traduce in un vantaggio competitivo per i commercianti che decidono di implementare questo strumento grazie all’aumento dello scontrino medio. Inprimepay non si limita a fornire soluzioni di pagamento, ma supporta anche la digitalizzazione delle piccole imprese. La piattaforma offre uno spazio eCommerce dedicato con strumenti di marketing avanzati e vari metodi di pagamento innovativi. Gli utenti finali possono facilmente trovare i punti vendita partner attraverso l'app dedicata, disponibile su Play Store e Apple Store. Con oltre tremila clienti attivi, Inprimepay ha dimostrato di essere un alleato prezioso per i negozianti in un periodo storico di difficoltà economica. Le recensioni positive su Trustpilot testimoniano la grande soddisfazione degli esercenti, molti dei quali sono riusciti a superare momenti critici grazie alle modalità di pagamento offerte dalla piattaforma. Un elemento distintivo di Inprimepay è il servizio clienti senza ticket o chatbot. Gli esercenti possono contare su un'assistenza telefonica diretta e su consulenti dedicati, che forniscono supporto personalizzato per ottimizzare l'uso dei sistemi di pagamento e degli strumenti di marketing offerti dalla piattaforma.

Gestione Centralizzata dalla Sede di Salò

L'intera gestione delle operazioni di Inprimepay Italia avviene dalla sede di Salò, sul suggestivo Lago di Garda, garantendo un controllo centralizzato e una qualità del servizio elevata per tutti i clienti italiani che solo una presenza diretta sul territorio può assicurare.

