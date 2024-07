Intelligenza Artificiale una grande opportunità anche per le PMI

(Adnkronos) –

Terni, 12 luglio 2024 – Oggi tutti parlano di Intelligenza Artificiale, e molti imprenditori già intuiscono il potenziale che l’AI può portare al loro business. Eppure in tanti ancora credono che sia una tecnologia riservata alle multinazionali, mentre è già del tutto alla portata anche delle Piccole e Medie Imprese italiane. Lo sanno bene Federico Violini, Sam Benali e Emanuele Molaschi, esperti di sistemi AI che proprio a beneficio delle PMI stanno mettendo a disposizione un rivoluzionario Assistente Digitale, capace di svolgere autonomamente il lavoro di un customer care 24 ore al giorno. “L’AI è qui, e non c’è competizione tra chi la usa e chi no,” afferma Violini. “Le piccole attività possono già avvalersi di questa tecnologia, dal negozio sotto casa ai ristoranti, dai medici alle carrozzerie.” Violini evidenzia l’importanza di informare gli imprenditori sul fatto che l’AI sia uno strumento potente per migliorare qualsiasi tipologia di impresa: “Il nostro ruolo è permettere alle aziende di sfruttare concretamente questi benefici, grazie a veri Assistenti Digitali che supportano le attività di comunicazione aziendale, indipendentemente dal settore” aggiunge. Emanuele Molaschi sottolinea come l’Assistente Digitale sia capace di interagire con i clienti come farebbe un servizio clienti umano: “Oggi i clienti sono esigenti e vogliono risposte immediate,” spiega Molaschi. “Tuttavia, per le PMI, rispondere in modo tempestivo a tutti i clienti può essere faticoso e costoso. L’AI offre la soluzione perché lavora instancabilmente 24/7, riducendo i costi e aumentando i ricavi”. Ma l’AI è anche un investimento strategico per il futuro delle aziende. Sam Benali evidenzia che l’adozione dell’AI offre un enorme vantaggio competitivo e aumenta il valore economico dell’impresa, oltre alla qualità della vita di chi lavora: “In passato c’era il concetto fordista dell’uomo-macchina. Oggi l’AI ribalta tutto, automatizzando i compiti ripetitivi e liberando gli umani per attività più creative e, appunto, più umane,” afferma Benali. Violini, Benali e Molaschi sono al centro di un nuovo progetto imprenditoriale assieme a Pagine Sì!, digital company leader nella comunicazione d’impresa. Spiega Alessandro Cocchini, direttore commerciale e marketing di Pagine Sì!: “Il Servizio Clienti di ogni azienda, considerato ormai come uno degli asset più strategici per chiunque faccia business, troverà nell’AI un alleato prezioso. Noi ci crediamo al punto che, per fornire ai nostri clienti questi strumenti di comunicazione oggi indispensabili, abbiamo deciso di costituire non una business unit, ma una nuova Start-Up; una vera e propria organizzazione insieme a un gruppo di giovani professionisti particolarmente intraprendenti, che hanno già avuto esperienze nel settore e con i quali condividiamo appieno la vision.” Conclude Cocchini: “I cambiamenti determinati dall’AI saranno rilevanti, per non dire epocali, e Pagine Sì! intende essere protagonista di questo processo, e il partner affidabile a cui le aziende si rivolgono per ottenere soluzioni all’avanguardia nella gestione della comunicazione tramite AI”.

