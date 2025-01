Investhero e OSM Edu uniscono le forze per ispirare e formare i giovani talenti.

(Adnkronos) – L’11 gennaio 2025, presso il Royal Garden Hotel di Assago, ci sarà una giornata interamente dedicata all’educazione, alla crescita personale e alla scoperta dei talenti. L’evento, che durerà dalle 9:00 alle 18:00, rappresenta un’occasione imperdibile per oltre 50 ragazzi selezionati da Istituti Tecnici, Licei e Istituti Professionali di tutta Italia. Lo sguardo sarà rivolto verso il futuro: tra momenti di apprendimento e confronto su temi fondamentali per le nuove generazioni, Alessandro Del Saggio, CEO e founder di Investhero, insieme a Erika Maisto, direttrice marketing dell’azienda, guiderà gli studenti in un viaggio esplorativo tra le competenze più richieste nell’era digitale e le qualità necessarie per costruire un percorso professionale e imprenditoriale di successo. Ma il cuore dell’evento non sarà solo l’apprendimento, ma soprattutto un punto di partenza per un percorso formativo più ampio. Infatti, gli studenti coinvolti prenderanno parte a un programma di otto giornate, al termine del quale riceveranno un diploma: un’esperienza immersiva resa possibile grazie alla collaborazione tra OSM Edu, che punta a rafforzare nei giovani la fiducia in sé stessi e la capacità di affrontare le sfide future con competenza e determinazione, e alcuni imprenditori della zona che, unendo le loro forze, hanno reso possibile il progetto. Ma perché è fondamentale? Troppo spesso, nelle scuole italiane, argomenti cruciali come l’educazione finanziaria e lo sviluppo delle soft skills non vengono adeguatamente sviluppati. Investhero, leader nel settore dell’educazione finanziaria digitale, mira a colmare questo vuoto offrendo strumenti innovativi quali video, podcast e lezioni interattive, per aiutare i giovani a gestire il denaro in modo consapevole. Prendendo parte a questo progetto, Investhero intende rafforzare il proprio impegno nel sociale, in linea con la sua missione aziendale, rendendo l’educazione finanziaria accessibile a quante più persone possibili, a partire dai più giovani. «Il nostro obiettivo – spiega Alessandro Del Saggio – è ispirare i ragazzi a scoprire il proprio potenziale, fornendo loro le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro o avviare la propria attività imprenditoriale, con un’attenzione particolare alla gestione delle proprie finanze personali». OSM Edu, organizzatrice dell’evento, è una società benefit che ha già aiutato oltre 10.000 giovani, collaborando con migliaia di scuole e aziende. Attraverso l’EDU Talent Academy, mira a creare un ecosistema educativo che collega studenti, insegnanti, genitori e imprenditori, garantendo un futuro solido e appagante per le nuove generazioni. La giornata offrirà anche momenti di ispirazione, grazie agli interventi di imprenditori e professionisti. Si parlerà delle soft skills più richieste nell’era digitale, di come affrontare con successo il primo approccio al mondo del lavoro, oltre al tema dell’importanza dell’educazione finanziaria per un futuro sostenibile. A fine giornata, inoltre, tutti i partecipanti riceveranno in regalo un corso di educazione finanziaria, offerto dal team di Investhero, un’opportunità unica per approfondire tematiche fondamentali spesso non trattate nei programmi scolastici. Questo progetto illustra efficacemente un modello di collaborazione tra aziende e istituzioni scolastiche volto a favorire lo sviluppo dei talenti. Le testimonianze delle edizioni precedenti, come quelle svoltesi a Bologna e Asti, dimostrano l’impatto positivo che iniziative di questo tipo possono avere sul percorso formativo e professionale dei ragazzi. Per informazioni: www.investhero.it

