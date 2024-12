Kaspersky: Leader per Managed Security Services e Incident Response

(Adnkronos) –

Milano, 12 dicembre 2024 – Kaspersky è stata inserita tra i Leader tecnologici del 2024 nel Quadrant Knowledge Solutions SPARK Matrix™ per i Managed Security Services, digital forensics e Incident Response, ottenendo una valutazione elevata sia per l’innovazione tecnologica che per l’impatto sui clienti.

Secondo GrandView Research, il mercato globale dei Managed Security Services registrerà un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 15,4% dal 2022 al 2030. Questo incremento sarà spinto da un panorama delle minacce informatiche in continua evoluzione e dalla carenza di professionisti InfoSec. In questo contesto, le aziende faticano a monitorare tutta la telemetria e a gestire le soluzioni di cybersecurity con risorse e competenze interne limitate, spingendo sempre più verso l’esternalizzazione di queste funzioni. Il Quadrant Knowledge Solutions SPARK Matrix™ offre alle imprese informazioni strategiche sui vendor tech e le loro capacità, attraverso un’analisi dettagliata delle dinamiche del mercato globale della cybersecurity, delle tendenze principali e del posizionamento competitivo. Quest’anno, i ricercatori hanno premiato Kaspersky Managed Security Services per le sue capacità integrate di monitoraggio della sicurezza, gestione delle minacce e risposta agli incidenti, nonché per la sua capacità di migliorare l’efficienza operativa e garantire una protezione uniforme su ambienti IT eterogenei. In particolare, Kaspersky Incident Response è stata riconosciuta per l’abilità nel coprire l’intero ciclo di investigazione sugli incidenti, eliminando le minacce in modo efficace e tempestivo. “Siamo orgogliosi per il riconoscimento che i servizi Managed Security Services e Incident Response hanno ricevuto da parte di Quadrant Knowledge Solutions. Partecipiamo a valutazioni complete come questa per verificare in modo indipendente la validità delle nostre nel prevedere, prevenire, rilevare e rispondere agli attacchi informatici, consentendo così alle aziende di proteggere tutte le loro”, ha dichiarato Veniamin Levtsov, Vice President, Center of Business Expertise di Kaspersky.

“Kaspersky ha dimostrato una forte leadership nell’Incident Response e nei Managed Security Services che si estendono ad aree chiave come la protezione degli endpoint, la sicurezza del cloud ibrido e il rilevamento integrato delle minacce. Inoltre, il portafoglio di Kaspersky è ancora più completo, grazie a funzionalità come il monitoraggio proattivo delle minacce, l’analisi basata sulla Threat Intelligence, l’ottimizzazione dei SOC e i servizi di incident readiness. Queste caratteristiche sono in linea con le esigenze aziendali di protezione costante ed efficienza operativa in ambienti IT sempre più complessi. La capacità di Kaspersky di affrontare le diverse sfide della sicurezza mantenendo alti livelli di eccellenza del servizio e di impatto sui clienti ha posizionato l’azienda come leader nella SPARK Matrix™”, ha commentato Sanjay Kumar, analista di QKS Group.

Per maggiori informazioni su Kaspersky Incident Response e Kaspersky Managed Detection and Response visitare i relativi siti web.

Quadrant Knowledge Solutions Group

QKS Group è una società di consulenza globale che supporta le aziende nel raggiungimento degli obiettivi di trasformazione attraverso servizi di consulenza strategica per il business e la crescita. La visione di QKS Group è quella di diventare un partner strategico fondamentale per i clienti, integrandosi profondamente nel loro business. Le ricerche e i servizi di consulenza offrono informazioni complete e approfondimenti strategici, aiutando le aziende a sviluppare strategie di crescita per affrontare e prosperare in contesti aziendali in continua evoluzione. Per ulteriori ricerche disponibili, visitare il sito https://qksgroup.com/.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/



