Kaspersky Safe Kids: protezione superiore dai contenuti inappropriati

(Adnkronos) – Milano, 4 luglio 2024. Kaspersky Safe Kids ha ottenuto la certificazione "Approved" da AV-TEST e AV-Comparatives, organizzazioni di test indipendenti, per la sua efficacia nel bloccare contenuti inappropriati. I test hanno dimostrato rispettivamente il 100% e il 98,1% di successo nel bloccare contenuti per adulti su piattaforma Windows. Nella ricerca di AV-TEST, la soluzione è stata considerata per due volte come l'unico fornitore a bloccare il 100% dei contenuti per adulti nella storia dei test dal 2015. In quella di AV-Comparatives, la soluzione è stata l'unica a essere certificata tra 5 partecipanti, come nei test effettuati nel

2019, 2021 e 2022. Entrambi gli istituti hanno condotto i test secondo le proprie metodologie. AV-TEST ha valutato le soluzioni di parental control su 7.500 siti web in 6 lingue e 13 categorie (contenuti per adulti, violenza, armi e altro) per valutare le capacità di blocco del prodotto. AV-Comparatives ha testato le soluzioni su 1.000 siti web di contenuti per adulti e 100 siti web per bambini, individuando come criteri di certificazione un tasso di rilevamento del 98% senza falsi positivi, bug gravi o difetti di progettazione.

Risultati AV-TEST sul parental control nel 2023

Kaspersky Safe Kids ha dimostrato ottime prestazioni, in particolare per quanto riguarda la capacità di bloccare i contenuti per adulti. Sulla piattaforma Windows, l'applicazione ha registrato un tasso di blocco del 100% per i contenuti per adulti, diventando l'unico fornitore a raggiungere questo risultato, che è stato ottenuto anche nel 2021 e nel 2023. Inoltre, la soluzione ha raggiunto elevati risultati anche nella protezione di altre categorie importante come la violenza e il gioco d'azzardo, con un tasso di blocco medio complessivo del 92,2%. Sulla piattaforma Android, Kaspersky Safe Kids ha bloccato il 99,09% dei contenuti per adulti. Kaspersky Safe Kids ha ricevuto per l'ottava volta consecutiva il Certificato Approvato per il "Parental Control Test", confermandosi l'unico fornitore sul mercato a ottenere questo risultato. I recenti report evidenziano le funzionalità principali della soluzione Kaspersky, tra cui il blocco dei siti web pericolosi, il controllo dei social media e le limitazioni di orario e di calendario, confermando che si tratta di una soluzione affidabile e completa. Inoltre, AV-TEST riconosce l’"impegno di Kaspersky nel soddisfare i criteri essenziali che ci si aspetta da un fornitore di una soluzione parental control affidabile".

Risultati AV-Comparatives "Certificazione di parental control”

Kaspersky Safe Kids ha ottenuto ottimi risultati nel test AV-Comparatives 2024, dove ha bloccato con successo il 98,1% dei siti web pornografici e ha generato zero falsi positivi su Windows. AV-Comparatives ha riconosciuto Kaspersky Safe Kids anche per l'ampia gamma di funzioni di monitoraggio e controllo e per la velocità con cui le modifiche apportate nella console sono state implementate sul dispositivo del bambino. Le soluzioni Kaspersky per una genitorialità digitale efficace (Kaspersky Internet Security e successivamente Kaspersky Safe Kids) sono state regolarmente testate in modo indipendente da AV-Comparatives dal 2014 e sono sempre riuscite a rispondere ai criteri di certificazione, ottenendo i riconoscimenti "Approved". "Ci impegniamo costantemente a migliorare la qualità dei nostri prodotti per soddisfare le esigenze in continua evoluzione degli utenti moderni. Una delle nostre aree di interesse principali è la genitorialità digitale. Riconosciamo l'importanza cruciale di offrire una protezione affidabile ai bambini, che devono affrontare rischi sempre maggiori nel mondo online. Il nostro obiettivo è quello di dare ai genitori la certezza che i loro figli siano protetti. Siamo molto orgogliosi che i tester indipendenti abbiano riconosciuto i nostri sforzi in questo senso", ha commentato Flavio Negrini, Web Data and Privacy Analysis Group Manager di Kaspersky.

AV-TEST "Parental Control Test 2023" è disponibile a questo link. La certificazione AV-Comparatives Parental Control 2024 è disponibile a questo link. Tutte le certificazioni ottenute da Safe Kids in seguito ai test possono essere consultate qui. Ulteriori informazioni su Kaspersky Safe Kids sono disponibili qui.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune, per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/



