La comunità globale di Bigo Live festeggia un anno di impegno al gala annuale

– 22 gennaio 2025 – Bigo Live, una delle principali piattaforme di live streaming sui social a livello mondiale, è orogogliosa di annunciare il ritorno dell’attesissimo Gala per i BIGO Awards, ora alla sesta edizione. All’insegna del motto “LIVE YOUR OASIS”, l’evento celebra creatività, comunità e sostenibilità promuovendo un ecosistema digitale sicuro e innovativo. Il gala avrà luogo il 24 gennaio 2025 nel fantastico Sands Theatre di Marina Bay Sands a Singapore, e ritorna così nella città in cui è stato fondato Bigo Live.

Con oltre 1.000 partecipanti da tutto il mondo, nel quadro del gala i creatori di contenuti d’eccezione saranno premiati in categorie quali “Most Uplifting Livestream” e “Global Community Builder”. I vincitori riceveranno trofei, premi in-app e manifesti di riconoscimento in luoghi di grande rilevanza. Gli spettatori possono partecipare ai festeggiamenti votando i propri preferiti in tempo reale. Questo sottolinea ancora una volta l’impegno di Bigo Live a favore dell’inclusività e della promozione della comunità. Bigo Live si impegna in modo continuo per fornire strumenti e risorse ai creatori per la produzione di contenuti di grande impatto, migliorando così le proprie politiche di contenuti generati dagli utenti (User-Generated Content, UGC). Una verifica più severa dello streaming privato, pratiche di moderazione avanzate e linee guida localizzate per i contenuti, assicurano un ambiente digitale sicuro ed arricchente per creatività e connessioni importanti. L’evento di quest’anno è inoltre a emissioni zero, segnando così un significativo passo avanti sulla strada della responsabilità ambientale. Misurando le emissioni di materiali, trasporti e spesa energetica — e compensandole con crediti di carbonio — il gala pone nuove pietre miliari nel campo delle pratiche sostenibili nello spazio digitale. “Il gala per i BIGO Awards 2025 rappresenta una celebrazione della dinamica comunità globale che é ció che rende unico Bigo Live,” afferma un portavoce di Bigo Live. “Quest’anno con il ritorno a Singapore non stiamo soltanto rendendo omaggio a talenti eccezionali, ma anche riaffermando il nostro impegno per creare un’oasi digitale sicura, inclusiva e sostenibile, dove possono prosperare creatività e connessioni.” Con la moderazione in tandem dell’attrice Vernetta Lopez e del comico Rishi Budhrani di Singapore, la serata prevede performance di 35 artisti internazionali di tutti i generi, dal pop all’opera per finire con hip-hop e danza, oltre a uno spettacolo acrobatico e a una straordinaria performance EDM.

Il live streaming continua a rivoluzionare il panorama dei social media. Dal suo lancio nel 2016, Bigo Live è sempre stata all’avanguardia nel supportare i creatori e ha raggiunto il 7° posto tra le piattaforme di live streaming più popolari a livello mondiale

(Stream Hatchet, Q4 2024)

. Con strumenti come Virtual Live e incentivi personalizzati, la piattaforma coltiva un ecosistema fiorente tanto per i creatori quanto per gli spettatori. Il BIGO Awards Gala 2025 sarà trasmesso in live streaming sul canale Music Livehouse di Bigo Live (ID Bigo: musica) tramite l’app Bigo Live. Le funzionalità interattive, tra cui la chat dal vivo e le estrazioni della fortuna, miglioreranno l’esperienza per un pubblico globale, rendendo la comunità più coinvolta. Segui Bigo Live su

Facebook

e

Instagram

per aggiornamenti e unisciti a noi nei festeggiamenti che celebrano il potere trasformativo del live streaming.

Bigo Live

Bigo Live

In Bigo Live, una delle community di live streaming sui social in più rapida crescita al mondo, gli utenti trasmettono in tempo reale per condividere momenti della propria vita, mostrare le loro capacità e interagire con persone di tutto il mondo. Bigo Live ha circa 500 milioni di utenti in oltre 150 paesi ed è attualmente il leader del mercato nel settore del live streaming. Lanciata nel marzo 2016, Bigo Live è di proprietà di Bigo Technology con sede a Singapore.