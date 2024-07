La Diagnostica Blandini di Pesaro festeggia 60 anni di attività

(Adnkronos) – Un successo costruito negli anni, grazie a professionalità, strumentazioni all’avanguardia e una particolare attenzione all’ascolto del paziente. Tra le ultime tecnologie acquisite, il nuovo macchinario per la senologia. Pesaro, 30 luglio 2024.Ci sono istituti sanitari che hanno arricchito il territorio italiano e rappresentano significativi casi di eccellenza privata. Il 2024 segna un importante traguardo per la Diagnostica Blandini di Pesaro che festeggia 60 anni di attività. Fondata nel 1964 dal dott. Alfonso Blandini, medico radiologo di origine calabrese, è una storia di famiglia che si è distinta nelle Marche per essere una struttura pioniera nell’utilizzo delle attrezzature tecnologiche di ultima generazione e per la qualità dei servizi. Oggi il centro è guidato dalla figlia Alessandra Blandini, medico radiologo e direttore sanitario della struttura, che continua con passione, entusiasmo e determinazione l’idea del padre, uno specialista di vecchio stampo a cui va il merito di aver coniugato l’aggiornamento scientifico e tecnologico ad una scrupolosa dedizione al paziente, apportando un eccellente contributo alla scienza medica. «Mio padre è stato il primo medico radiologo ad avere l’Ecografia e la Risonanza magnetica nella provincia di Pesaro – racconta la dr.ssa Alessandra Blandini –. La sua attitudine ad essere sempre all’avanguardia e a coniugare la tecnologia all’amore per la medicina lo ha portato anche a ricevere nel 2007, presso la Camera dei Deputati, il premio come eccellenza calabrese nel mondo. Ho seguito sempre con stima e ammirazione i suoi insegnamenti e da parte mia cerco di portare avanti nel migliore dei modi il nome di mio padre e quello dello studio che tanto ha significato nella sua vita, grazie alla consulenza di eccellenti collaboratori». La Diagnostica Blandini vanta da sempre primati nella dotazione tecnologica innovativa per l’indagine e la diagnosi di diverse patologie fin dai primi anni Sessanta, primati che hanno segnato indubbiamente il successo del centro. Strumentazioni di ultima generazione permettono, infatti, uno studio dettagliato di ossa, vasi sanguigni e organi interni, e con i nuovi screening si possono prevenire anche le patologie più serie. Le apparecchiature della struttura sono la TC Aquilion della Toshiba Canon e la RMN (Risonanza Magnetica Nucleare) ad alto campo da 1,5 Tesla della Philips che permette di effettuare esami di risonanza magnetica nucleare di neuroradiologia, body e articolare delle grandi articolazioni come le spalle e le anche, e di ottenere immagini di altissima risoluzione, consentendo allo specialista una diagnosi più accurata. L’ultima acquisizione è il mammografo con tomosintesi Giotto Class, che unisce i principi della mammografia tradizionale e quelli della tomografia, ossia una stratigrafia digitale molto più dettagliata della mammella. Attualmente la Diagnostica Blandini è l’unico centro ad esserne dotato nel territorio di Pesaro. «Grazie ad una sezione da un millimetro – spiega la dr.ssa Blandini – con questo macchinario di ultimissima generazione si produce un filmato accurato della mammella e in questo modo si evidenzia subito se c’è qualcosa di patologico o che desta sospetto, e soprattutto il punto esatto. Sarà quindi un dato estremamente utile in caso di successive analisi approfondite come il prelievo bioptico. Inoltre, aspetto altrettanto importante, da parte del paziente ha un assorbimento di dose di radiazione focalizzata e molto ridotta. Ad ogni paziente facciamo rigorosamente la visita, l’ecografica e la mammografia con tomosintesi, perché è importante dare un servizio di esami completo. Nel caso in cui dovessi avere un sospetto di qualsiasi patologia della mammella, diamo anche l’indicazione del professionista a cui rivolgersi, anche con vie preferenziali, compreso poi tutto il follow-up». La professionalità medica e l’alta qualità tecnologica della strumentazione clinica rendono la Diagnostica Blandini un punto di riferimento nella provincia di Pesaro e a livello regionale. Offre differenti servizi: radiologia ed ecografia, senologia e mammografia, Tc, risonanza magnetica, densitometria ossea, colonscopia virtuale. Ma ad essere particolarmente apprezzata è la loro attenzione all’ascolto dei pazienti e al rapporto durante e dopo la visita. «Essere a disposizione è un aspetto per noi fondamentale – sottolinea la dr.ssa Alessandra Blandini –, a guidarci è il senso di responsabilità verso i nostri pazienti. Essere medico è una missione, perché va sempre considerato che il paziente è prima di tutto una persona».

CONTATTI: https://www.diagnosticablandini.it/

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)