La Farmacia di Montevecchia: “Salute della pelle: con la teledermatologia diagnosi rapide. Addio alle lunghe attese”

(Adnkronos) –

Le farmacie si stanno evolvendo per offrire servizi più innovativi e vicini ai cittadini:grazie alla teledermatologia è oggi possibile consultare uno specialista direttamente in loco, ricevendo valutazioni dettagliate e terapie appropriate.

Lecco, 29 luglio 2024.Sempre più italiani soffrono di malattie della pelle:dalle patologie più comuni a quelle più complesse,le problematiche dermatologiche stanno registrando un incremento preoccupante. Tutto ciò rende ancora più urgenti le visite specialistiche per assicurarsi una diagnosi tempestiva e accedere alle cure necessarie. Tuttavia, i lunghi tempi di attesa per prenotare gli esami inducono molte persone a rinunciare ai dovuti controlli. «La buona notizia è che oggi, anziché recarsi dal dermatologo, molti esami possono essere eseguiti comodamente in farmacia. Questo è possibile grazie ai consulti dermatologici a distanza, offerti dal servizio di telemedicina, che consentono di ottenere diagnosi e consigli specialistici senza dover affrontare lunghe attese e spostamenti», illustra il dottor Alberto Beretta che, con la socia, dottoressa Silvia Locati, è titolare della Farmacia di Montevecchia, in provincia di Lecco: 300 mq che ospitano un innovativo spazio multiservizi con una gamma di prestazioni all’avanguardia che vanno dalla vendita di farmaci alla moderna telemedicina, dal Beauty Club all’Hair Club. «Abbiamo introdotto la teledermatologia per andare incontro alle necessità dei nostri clienti, sempre più spesso impossibilitati a prenotare visite in ospedali lontani. La comodità di poter contare su una farmacia sotto casa, che offre visite dermatologiche in tempi rapidi e a prezzi competitivi, è un vantaggio notevole», spiega la dottoressa Locati. «La teledermatologia, infatti,utilizza il dermatoscopio digitale, uno strumento simile a una macchina fotografica, per catturare immagini dettagliate della pelle. Queste immagini vengono quindi trasmesse via internet a un dermatologo che, dopo aver eseguito l’analisi e stilato la diagnosi della condizione dermatologica, prescrive il trattamento più adeguato.Tra le problematiche trattate vi sono verruche, nevi, melanomi, psoriasi, dermatiti, eczemi, acne e patologie del capello. Questo metodo rappresenta la soluzione ideale non solo per individuare il disturbo, ma anche per monitorarlo nel tempo e di conseguenza adeguare la terapia». Se il servizio di teledermatologia rappresenta un’eccellenza di grande utilità, Beretta e Locati hanno scelto di adottare ulteriori tecnologie all’avanguardia e di alta qualità: «Con la telemedicina – spiega il dott. Beretta – è possibile sottoporsi a esami diagnostici come holter cardiaco, pressorio ed elettrocardiogramma direttamente qui da noi o comodamente al proprio domicilio.Anche in questo caso parliamo di un servizio medico che si avvale di internet per comunicare con gli specialisti e inviare loro i dati degli esami.Noi, ad esempio, siamo in grado di eseguire questi esami in tempi rapidi, in caso di necessità, e ottenere un referto nel giro di 20/30 minuti. Non nascondo che con alcuni clienti ci è capitato di scongiurare il peggio: nell’arco di pochi minuti la tempestività è stata decisiva». Presso la Farmacia di Montevecchia sono inoltre disponibili esami di laboratorio classici, come quelli del sangue, test per le intolleranze alimentari, analisi allergologiche, pacchetti completi di check-up, oltre a tamponi Covid e vaccinazioni. «Siamo fermamente convinti che una farmacia moderna debba offrire qualcosa in più rispetto alla consueta erogazione di farmaci – conclude la dott.ssa Locati -. Ecco perché abbiamo introdotto anche trattamenti estetici per la bellezza e il benessere del corpo e, grazie alla presenza di una nutrizionista plurilaureata nel nostro staff, siamo in grado di sviluppare piani alimentari personalizzati per dimagrimento, rimodellamento e intolleranze alimentari che ben si coniugano con i trattamenti estetici eseguiti nel nostro Beauty Club». La farmacia di Montevecchia incarna pienamente il concetto di farmacia moderna trasformandosi in un vero e proprio “ambulatorio” di prossimità.

Contatti: https://www.lafarmaciadimontevecchia.it/

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)