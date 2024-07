“La Promesa: La Serie Choc Che Rivela le Crude Realtà del Femminicidio e della Tratta di Esseri Umani”

(Adnkronos) – Milano 08/07/2024 . La Sanver Production Ltd è lieta di annunciare la distribuzione italiana della serie televisiva "La Promesa", una produzione di Caracol Internacional. Disponibile su Chili e Amazon Prime Video, "La Promesa" esplora tematiche di grande impatto sociale come il femminicidio, la violenza sulle donne, la prostituzione e la tratta di esseri umani, portando sullo schermo storie ispirate a esperienze reali. . Sotto la direzione magistrale del rinomato direttore del doppiaggio Santo Verduci, la serie segue le vicende di Ana, Frida e Seleni, tre giovani donne le cui vite sono segnate da queste terribili realtà. Attraverso una narrazione intensa e coinvolgente, "La Promesa" invita il pubblico a confrontarsi con problemi attuali e spesso ignorati, offrendo uno sguardo penetrante sulle sfide affrontate da molte donne nel mondo contemporaneo. Supportata dall'UNODC (Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine), "La Promesa" non è solo una serie televisiva, ma un importante veicolo di sensibilizzazione e cambiamento. Le storie di Ana, Frida e Seleni risuonano come un potente richiamo all'azione contro la violenza di genere e la tratta di esseri umani. La serie, già disponibile su Chili e Amazon Prime Video , ha ricevuto consensi per la sua rappresentazione realistica e toccante delle esperienze vissute dalle protagoniste. Attualmente, sono in lavorazione nuovi episodi che concluderanno la serie, promettendo di offrire ulteriori momenti di riflessione e consapevolezza.

Sanver Production Ltd invita tutti a seguire "La Promesa" e a unirsi nella lotta contro queste ingiustizie, contribuendo a dar voce a chi troppo spesso rimane in silenzio.

Vi inseriamo il trailer italiano

e vi auguriamo buona visione su

Chili

all'interno del canale

Universe

e

Amazon Prime Video.

Contatti Stampa: Sanver Production Ltd. Email: press@sanverproduction.it

www.sanverproduction.com TAG: #lapromesa #telenovela #santoverduci #sanverproduction #lgbtq+ #femminicidio #doppiaggio #trattaesseriumani #violenzasulledonne #donne #prostituzione #serietv #chili #amazonprimevideo #universe #doppiatori —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)