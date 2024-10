Laura Bosetti Tonatto apre la sua terza boutique romana, in Piazza di Santa Maria Maggiore

(Adnkronos) – Un luogo intriso di arte e spiritualità che ha ispirato la realizzazione di 4 quattro nuovi profumi dedicati alla Basilica Papale Roma, 1 ottobre 2024.Laura Bosetti Tonatto, fra le più sofisticate creatrici della profumeria d’autore contemporanea, inaugura a Roma la sua terza boutique, in un luogo di straordinario fascino culturale e importanza spirituale. Situato in Piazza di Santa Maria Maggiore 28 e incastonato nelle mura della facciata Basilica Papale di Santa Maria Maggiore che da sedici secoli domina la città di Roma, è un luogo intimo ed emozionale, intriso di arte in cui intraprendere un’esperienza sensoriale alla scoperta delle materie prime più preziose con cui Laura BosettiTonatto crea le fragranze del suo marchio Essenzialmente Laura. Dopo le aperture di via dei Coronari 57 e via di Campo Marzio 35, anche l’indirizzo di questa boutique è stato scelto con meticolosa attenzione per offrire un viaggio sensoriale e culturale come accade con i profumi della collezione. Nelle sue creazioni, infatti, la parfumeur dà vita raffinati racconti olfattivi che intrecciano luoghi, personaggi ed emozioni, arte e spiritualità: ogni proposta è il risultato di un perfetto equilibrio fra una spiccata creatività e un approccio di tipo filologico. Ciò che si cela dietro alla realizzazione di ogni profumo, ma anche la ricerca sulle essenze, le specificità e le curiosità di ogni ingrediente, i riferimenti storici definiscono le tappe del percorso olfattivo che accompagna chi entra nelle boutique Essenzialmente Laura. La nuova location trova posto in uno dei più significativi luoghi della cristianità e della devozione mariana, la Basilica di Santa Maria Maggiore. Considerata una delle quattro Basiliche Papali in Roma e la sola della città ad aver conservato la primitiva struttura paleocristiana, è da sedici secoli il principale tempio mariano d’Occidente e culla della civiltà artistica. La storia millenaria di questo angolo romano si scopre oggi anche nelle atmosfere della boutique e nella nuova fragranza dedicata da Laura Bosetti Tonatto alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Il “naso” Laura Bosetti Tonatto ha creato quattro nuovi profumi dedicati alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore in Roma. La nuova collezione continua il percorso iniziato con i profumi dedicati ai Musei Vaticani ed amplia il lavoro di ricerca sullo stretto rapporto che lega il profumo alla spiritualità e alla religione.

NIVES

La nota cristallina del bergamotto, quella fresca del muschio bianco e l’intensità dell’ambra per rievocare con l’olfatto il Miracolo della Neve, avvenuto a Roma in piena estate nel 358, e la storia della fondazione della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, chiamata anche Basilica di Santa Maria ad Nives.

AURUM Incenso e mirra, le note più antiche ed ancestrali, riportano ai tempi dei Re Magi per raccontare il mistero della Natività, raffigurata nei mosaici dorati della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Intitolata la Betlemme dell’Occidente o Santa Maria ad Praesepem, la Basilica custodisce la reliquia della Sacra Culla.

MATER

La rosa più preziosa e l’ambra più rara riunite in questo profumo per raccontare la maternità divina ed esaltare la gloria della Theotokos, la Madre di Dio alla quale è dedicata la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, uno dei più antichi santuari mariani nel mondo. Camelie, gelsomini, gardenie; un giardino di fiori rari, di boccioli delicati abbinati alle intense tonalità dell’ambra e dell’incenso: un equilibrio che porta al Paradiso terrestre dei mosaici medioevali della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Un racconto ricco di forme e colori, un’ispirazione eterna dell’armonia e della gioia di vita. La Collezione di profumi Santa Maria Maggiore è realizzata con metodi artigianali che abbinano i segreti dellaVITA profumeria francese a quelli della profumeria orientale. Tutte le materie prime utilizzate sono conformi alle linee guida dell’IFRA (International Fragrance Association), il più rigoroso metodo per garantire la qualità e la sicurezza del prodotto e tutelare la salute umana e l’ambiente. I prodotti non sono testati su animali e non contengono sostanze di origine animale. Contatti:Ufficio stampa: M&C Saatchi Pr info@mcsaathcipr.it

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)