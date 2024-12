Lazarus Data Recovery collabora con HelpRansomware per rivoluzionare il recupero da attacchi ransomware e le soluzioni di cybersicurezza

(Adnkronos) – Milano, 3 Dicembre 2024. In una mossa che promette di ridisegnare il panorama della cybersicurezza e del recupero dati, Lazarus Data Recovery, una delle principali aziende di recupero dati del Regno Unito, ha annunciato una partnership esclusiva con HelpRansomware, leader globale nel recupero da attacchi ransomware e nella gestione delle crisi, parte del Gruppo ReputationUP. Questa collaborazione rappresenta una pietra miliare nella gestione delle crisi ransomware, nel recupero dati e nei test di penetrazione, offrendo alle imprese una soluzione completa per contrastare le minacce informatiche. In particolare, HelpRansomware è l’unica azienda al mondo a garantire il recupero dei dati dopo un attacco ransomware, rendendo questa partnership estremamente preziosa per le imprese minacciate dal cyber-estorsione. Lazarus Data Recovery si è affermata come un fornitore di recupero dati di primo livello, scelto da aziende e privati in tutto il Regno Unito e in Europa. Con anni di esperienza nel recupero di dati persi o danneggiati da hard disk, SSD, sistemi RAID e altri dispositivi di archiviazione, Lazarus è rinomata per il suo alto tasso di successo e l’impegno verso la soddisfazione del cliente. Grazie a strutture all’avanguardia e tecnici esperti, Lazarus utilizza tecniche di recupero avanzate per offrire un servizio senza pari. La missione dell’azienda è ridurre al minimo i tempi di inattività dovuti alla perdita di dati, ripristinare rapidamente le operazioni aziendali e proteggere informazioni preziose, garantendo che le imprese possano operare senza interruzioni in un mondo sempre più digitale e dipendente dai dati. ● Recupero dati da hard disk e SSD ● Recupero dati da sistemi RAID ● Recupero dati da telefoni cellulari ● Cancellazione sicura dei dati ● Servizi di recupero dati forensi HelpRansomware, parte del riconosciuto ReputationUP Group, è una delle autorità mondiali nel recupero da attacchi ransomware. Grazie a tecnologie all’avanguardia e a un approccio innovativo, HelpRansomware ha aiutato numerose aziende in tutto il mondo a riprendersi dagli attacchi ransomware senza dover pagare riscatti ai criminali informatici.

Ciò che distingue HelpRansomware dagli altri servizi di recupero è la sua garanzia unica: l’azienda assicura il recupero totale dei dati dopo un attacco ransomware, essendo l’unica al mondo a offrire questa certezza. I servizi di HelpRansomware vanno oltre il semplice recupero dati, includendo una gestione completa delle crisi ransomware, negoziazioni con gli aggressori, consulenza in materia di cybersicurezza e monitoraggio post-incidente. ● Recupero dati dopo attacchi ransomware ● Servizi di decrittazione dati ● Gestione delle crisi ransomware e negoziazioni ● Miglioramento della sicurezza post-recupero ● Penetration Test e valutazione delle vulnerabilità In un’epoca in cui le minacce informatiche sono sempre più sofisticate e diffuse, la partnership tra Lazarus Data Recovery e HelpRansomware offre alle imprese un livello di protezione e sicurezza senza precedenti. Con gli attacchi ransomware che diventano il metodo principale di estorsione informatica, questa collaborazione rappresenta una soluzione robusta per le aziende che affrontano rischi di perdita dati, interruzioni operative e richieste finanziarie.

Unendo le forze, Lazarus Data Recovery e HelpRansomware offrono servizi completi che coprono ogni aspetto di un attacco ransomware: dai test di penetrazione preventivi alla gestione delle crisi, dalla decrittazione dei dati al recupero totale. Questa partnership unisce la vasta esperienza di Lazarus nel recupero di set di dati complessi con l’eccezionale competenza di HelpRansomware nella cybersicurezza e nelle negoziazioni relative agli attacchi ransomware. ● Recupero dati garantito: la promessa di HelpRansomware di recupero garantito offre alle aziende la tranquillità di sapere che le loro informazioni critiche possono essere ripristinate, indipendentemente dalla gravità dell’attacco. ● Soluzioni di cybersicurezza complete: le aziende possono accedere a una gamma completa di servizi di cybersicurezza, dalla gestione delle crisi ransomware ai test di penetrazione. ● Tempi di risposta rapidi: grazie alle risorse congiunte di Lazarus e HelpRansomware, le imprese possono aspettarsi tempi di risposta e recupero rapidi, riducendo al minimo i tempi di inattività. ● Protezione proattiva: attraverso test di penetrazione e valutazioni delle vulnerabilità, la partnership aiuta le aziende a rafforzare le proprie difese contro future minacce informatiche. La partnership offre una gamma completa di servizi progettati per affrontare gli attacchi ransomware da più prospettive, garantendo che le aziende possano riprendersi rapidamente e rafforzare le proprie difese di cybersicurezza. Quando le aziende sono colpite da ransomware, l’accesso ai dati è spesso bloccato fino al pagamento di un riscatto. Con l’alleanza Lazarus-HelpRansomware, le imprese non devono più prendere in considerazione il pagamento ai criminali informatici. La tecnologia unica di HelpRansomware consente di decriptare i dati crittografati, garantendo il recupero senza cedere alle richieste di estorsione. Un attacco ransomware non blocca solo i dati, ma può causare gravi interruzioni operative, danni alla reputazione e perdita di fiducia da parte dei clienti. HelpRansomware offre competenze senza pari nella gestione delle crisi ransomware, guidando le aziende attraverso la messa in sicurezza dei sistemi, eventuali negoziazioni con gli aggressori e strategie per il recupero dei dati e la prevenzione di futuri attacchi. La prevenzione è una parte essenziale della partnership, con servizi di test di penetrazione e valutazioni delle vulnerabilità. Questi servizi aiutano le aziende a identificare e risolvere i punti deboli nei propri sistemi prima che possano essere sfruttati dagli aggressori. La competenza tecnica di Lazarus Data Recovery, combinata con i test di penetrazione specializzati di HelpRansomware, garantisce soluzioni di sicurezza complete che proteggono proattivamente le informazioni sensibili. Recuperare i dati è solo il primo passo. Assicurarsi che i sistemi siano protetti contro futuri attacchi è altrettanto importante. Gli esperti di HelpRansomware collaborano con le aziende per valutare i processi di recupero e fornire indicazioni su come prevenire ulteriori violazioni attraverso metodi di crittografia avanzati, firewall migliorati e monitoraggio continuo. La partnership tra Lazarus Data Recovery e HelpRansomware rappresenta un’importante evoluzione nel settore del recupero dati e della cybersicurezza. Unendo l’ampia esperienza di Lazarus nel recupero dati con i servizi garantiti di recupero ransomware di HelpRansomware, questa collaborazione offre una soluzione completa e robusta per le imprese che affrontano la crescente minaccia degli attacchi informatici. Questo accordo stabilisce un nuovo standard per il modo in cui le aziende dovrebbero affrontare il recupero da ransomware e la cybersicurezza. Che si tratti di prevenire attacchi

futuri attraverso test di penetrazione o di gestire una crisi ransomware immediata, Lazarus Data Recovery e HelpRansomware sono pronti a fornire servizi e soluzioni senza precedenti. Con l’evolversi delle minacce informatiche, questa partnership rappresenta una risposta definitiva alle sfide poste dal ransomware, offrendo tranquillità e risultati garantiti. Insieme, Lazarus Data Recovery e HelpRansomware stanno rivoluzionando il modo in cui le aziende si riprendono e si proteggono dagli attacchi ransomware.

Lazarus Data Recovery:https://www.lazarusdatarecovery.com/

HelpRansomware: https://helpransomware.com/it/

