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L’e-commerce fashion entra nell’era dell’AI assistita: come cambia la produzione delle immagini

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Milano, 12 maggio 2026 — Nel fashion e-commerce, il contenuto visivo è diventato una vera infrastruttura strategica. 

Marketplace, social media, campagne omnichannel e piattaforme algoritmiche richiedono oggi ai brand una quantità di immagini e video impensabile fino a pochi anni fa. Non basta più produrre una buona fotografia: serve creare contenuti in modo continuo, rapido e coerente su scala globale. 

 

Secondo recenti analisi di settore, il mercato globale “Luxury & Lifestyles” vale ormai oltre 5,8 trilioni di dollari e cresce trainato da digitalizzazione, personalizzazione e consumo esperienziale. In questo contesto, la produzione visuale sta attraversando una trasformazione radicale. 

 

La vera novità non è soltanto l’ingresso dell’intelligenza artificiale nei processi creativi, ma il modo in cui questa tecnologia viene integrata all’interno delle strutture produttive. 

 

Sempre più aziende stanno infatti adottando modelli “AI-assisted”, in cui l’intelligenza artificiale non sostituisce il lavoro creativo umano, ma ne aumenta capacità, velocità e precisione. 

 

Tra le realtà italiane che stanno interpretando questa evoluzione c’è Pixel Moda, azienda con sede a Milano specializzata nella produzione di contenuti per l’e-commerce fashion e luxury. Con oltre 900 brand e retailer internazionali serviti e più di 14 milioni di immagini e video prodotti ogni anno, l’azienda rappresenta uno dei casi più interessanti di integrazione tra produzione industriale e AI nel settore fashion. 

 

L’aspetto più significativo riguarda il modello operativo adottato. 

 

A differenza delle narrazioni più estreme sull’automazione creativa, l’approccio che sta emergendo nel mercato fashion è quello di una “human-led AI”: sistemi intelligenti progettati per supportare fotografi, stylist, producer e team creativi, mantenendo il controllo umano al centro del processo. 

 

Come sottolinea Fabio Loparco, CEO dell’azienda: «L’intelligenza artificiale non sostituisce la creatività. La rende più scalabile, più veloce e più efficace.» 

 

Nella pratica, questa trasformazione avviene su due livelli distinti. 

 

Il primo riguarda direttamente il set fotografico. L’AI viene utilizzata come strumento di assistenza alla produzione: controllo qualità in tempo reale, verifica della coerenza delle pose, monitoraggio di esposizione e luci, gestione delle linee guida del cliente e supporto alla standardizzazione visiva. 

 

Una sorta di “regia aumentata” che consente di ridurre errori, velocizzare i workflow e aumentare la produttività mantenendo elevati standard qualitativi. 

 

Il secondo livello interviene invece dopo lo shooting, nella fase di espansione e adattamento dei contenuti. A partire da asset reali, i sistemi generativi permettono di creare varianti visuali, localizzazioni culturali, cambi di ambientazione, adattamenti per diversi mercati e piattaforme. 

 

Questo rende possibile una scalabilità prima economicamente difficile da sostenere con modelli produttivi tradizionali. 

 

Secondo le stime condivise da diverse aziende del settore, i workflow AI-assisted possono portare: 

 

fino a 3 volte più output produttivo; 

riduzioni dei costi operative comprese tra il 50% e il 70%; 

accelerazioni significative nei tempi di pubblicazione; 

miglioramenti delle conversioni e-commerce grazie a contenuti più rilevanti e personalizzati. 

 

Il cambiamento, tuttavia, non è soltanto tecnico. 

 

Sta cambiando il ruolo stesso della creatività all’interno dell’e-commerce fashion. 

 

Se in passato gran parte del lavoro era concentrato sull’esecuzione materiale dello shooting, oggi il valore si sposta sempre di più verso: 

 

definizione delle linee guida visive; 

direzione creativa; 

supervisione della brand identity; 

progettazione dei sistemi che l’AI andrà poi a replicare su larga scala. 

 

Gli studi fotografici stanno quindi evolvendo in strutture ibride, dove produzione, tecnologia e gestione dei dati convivono all’interno di un unico ecosistema operativo. 

 

Una trasformazione che riflette un cambiamento più ampio dell’intera industria fashion, sempre più orientata a: 

 

velocità; 

omnicanalità; 

personalizzazione; 

performance commerciale. 

 

Ma in un settore in cui il valore del brand resta profondamente legato a desiderabilità e riconoscibilità visiva, il fattore decisivo continua a essere il controllo creativo. 

 

È proprio qui che si gioca la differenza tra un utilizzo superficiale dell’intelligenza artificiale e una sua integrazione realmente strategica. 

 

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