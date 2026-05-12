Zendure lancia PowerHub, il primo hub HEMS collegato alla rete elettrica in Europa, che trasforma le abitazioni dotate di impianto solare in un ecosistema energetico per tutta la casa

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

La nuova unità di controllo centrale coordina l’energia solare, l’accumulo, l’alimentazione di riserva e i consumi domestici in un ecosistema energetico domestico scalabile

DÜSSELDORF, Germania, 12 maggio 2026 /PRNewswire/ — Zendure, pioniere mondiale dei sistemi plug-in per la gestione dell’energia domestica (HEMS), amplia la serie SolarFlow Mix con PowerHub. L’unità di controllo centrale riunisce in un’unica architettura impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, alimentazione di rete e di riserva, nonché carichi controllabili quali pompe di calore, caricabatterie per veicoli elettrici e dispositivi smart home, trasformando la serie SolarFlow Mix da un sistema di accumulo modulare a un ecosistema energetico domestico completamente integrato.

Un sistema energetico scalabile per far fronte all’aumento della domanda

PowerHub funge da centro intelligente dell’ecosistema, coordinando accumulo in batteria, alimentazione solare e consumi domestici. La capacità varia da un minimo di 8 kWh fino a 50 kWh per unità, oppure fino a 150 kWh in configurazioni con più unità. È possibile collegare fino a tre unità SolarFlow Mix a un singolo PowerHub, ottenendo una potenza continua fino a 12 kW, sufficiente per l’intera abitazione, comprese le pompe di calore e la ricarica dei veicoli elettrici. È adatto a case unifamiliari o con più nuclei appartenenti alla stessa famiglia e piccole attività commerciali.

PowerHub è disponibile nelle versioni monofase (1P) e trifase (3P), adatte alle abitazioni presenti in Germania, Francia e Paesi Bassi. La versione 3P offre una potenza continua maggiore, una ricarica trifase completa per veicoli elettrici fino a 22 kW e una distribuzione bilanciata del carico, caratteristiche essenziali per far funzionare contemporaneamente pompe di calore, piani cottura a induzione e l’EVFlow AC ad alta potenza. In modalità di riserva, 1P garantisce l’alimentazione monofase con una singola unità SolarFlow Mix. 3P garantisce l’alimentazione trifase, utilizzando tre unità in parallelo.

PowerHub supporta inoltre alimentazione fotovoltaica trifase fino a 43 kW, alimentazione fotovoltaica monofase fino a 14 kW e potenza solare di 24 kW tramite ingressi nativi, oltre a essere compatibile con impianti fotovoltaici di terze parti. Per quanto riguarda gli aggiornamenti relativi alla ricarica dei veicoli elettrici, PowerHub si integra nativamente con il prossimo caricatore bidirezionale EVFlow AC di Zendure (7,4/11/22 kW, nelle varianti con presa e cavo), che soddisfa lo standard ISO 15118-20 Vehicle-to-Grid (V2G), trasformando qualsiasi veicolo elettrico compatibile in una batteria domestica mobile.

Gestione intelligente dell’energia tramite ZENKI AI e ZenWave™

PowerHub funziona tramite la piattaforma energetica aperta ZEN+OS di Zendure ed è gestito da ZENKI AI, che acquisisce le abitudini domestiche, le condizioni meteorologiche e i prezzi dell’energia elettrica per decidere, minuto per minuto, quando immagazzinare e utilizzare l’energia. Grazie all’integrazione con ZenWave™, il servizio di tariffazione dinamica di Zendure, è possibile negoziare automaticamente l’energia sul mercato spot e ridurre notevolmente le bollette. Le interfacce aperte collegano l’ecosistema con i caricatori per veicoli elettrici, le pompe di calore e i dispositivi smart home tramite standard europei:

I dati vengono elaborati localmente, quindi la casa continua a gestire autonomamente il proprio consumo energetico anche senza connessione a Internet; le funzionalità avanzate di ZENKI AI rimangono comunque basate sul cloud.

Alimentazione di riserva per tutta la casa a garanzia di sicurezza energetica

In caso di interruzioni di corrente, PowerHub alimenta l’intera abitazione, non solo i singoli dispositivi, garantendo il funzionamento di luci, frigoriferi e connessione Internet, oltre ad alimentare le pompe di calore e i caricabatterie per veicoli elettrici. Grazie a un tempo di trasferimento di 10 ms, garantisce il funzionamento ininterrotto di computer e dispositivi medici sensibili. Black Start consente il riavvio autonomo dopo un blackout totale utilizzando esclusivamente energia solare. Anche in modalità off-grid, la ricarica dei veicoli elettrici rimane disponibile fino a 11 kW.

Installazione semplice, maggiore convenienza economica

Integrando più componenti in un’unica architettura, PowerHub riduce il numero di interfacce, semplifica l’installazione e aumenta l’efficienza. L’energia solare autoprodotta viene utilizzata in modo più costante, mentre l’energia in eccesso viene immagazzinata per essere utilizzata la sera o per soddisfare i picchi di domanda. Una famiglia, che consuma annualmente 15.000 kWh, può ridurre i costi dell’energia elettrica fino all’88-91% grazie a una configurazione PowerHub abbinata a un impianto fotovoltaico da 16 kWp e a ZenWave™, risparmiando fino a 3.168 € all’anno con tre unità SolarFlow 3000 Mix AC+, oppure fino a 5.472 € all’anno con tre unità SolarFlow 4000 Mix Pro o Mix AC+.

Funzionalità di PowerHub in breve

Programma pionieristico

Al momento del lancio, i primi 1.000 clienti in Europa che acquisteranno e installeranno almeno due unità SolarFlow 4000 Mix Pro o SolarFlow 4000 Mix AC+ riceveranno in omaggio uno Zendure PowerHub. Maggiori informazioni sul sito web ufficiale di Zendure.

Disponibilità

PowerHub è ora disponibile in preordine; le spedizioni inizieranno a luglio 2026. Il prezzo della versione monofase parte da 699 € in Germania, 719 € in Francia e in altre regioni europee, e 729 € nei Paesi Bassi.

Informazioni su Zendure

Zendure è un’azienda pioniera a livello mondiale nel settore dei sistemi di gestione energetica domestica (HEMS) collegati alla rete elettrica, con centri di ricerca e sviluppo e sedi operative nella Silicon Valley, nella Greater Bay Area, in Giappone e in Germania. La sua missione è fornire energia pulita, affidabile e a prezzi accessibili in tutto il mondo, attraverso la diffusione delle più recenti tecnologie energetiche. Il sistema di accumulo energetico per balconi SolarFlow trasforma la luce solare in una fonte di energia sicura, affidabile e resiliente per la vita quotidiana.

Contatto:Patrick Chrischris.qiu@zendure.com+86-13697796028

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