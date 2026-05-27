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Le Fonti Awards® 2026: Milano celebra l’eccellenza nel business

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Il 25 giugno 2026, nella prestigiosa sede di Palazzo Mezzanotte a Milano, si terrà la XVI edizione dei Le Fonti Awards®, uno degli eventi di riferimento a livello internazionale dedicati all’eccellenza nei settori del business, dell’imprenditoria e delle professioni. 

 

L’iniziativa rappresenta un momento di alto profilo nel panorama corporate globale, offrendo a aziende, manager e professionisti l’opportunità di accrescere la propria visibilità, consolidare la reputazione e sviluppare relazioni strategiche con protagonisti del mercato nazionale e internazionale. 

 

 

Elemento cardine della giornata sarà lo Stagira CEO Summit, un forum esclusivo pensato per favorire il confronto tra i principali decision maker del mondo economico e finanziario. 

 

Il summit riunisce CEO, imprenditori, top manager, rappresentanti istituzionali e professionisti di alto livello, creando un contesto altamente qualificato per l’analisi delle dinamiche economiche attuali e future. 

 

Durante lo Stagira CEO Summit i partecipanti potranno: 

 

Grazie a questa struttura, il summit si configura come un vero e proprio laboratorio di idee e strategie, dove vengono analizzati trend emergenti, nuovi modelli di crescita e scenari di sviluppo. L’obiettivo è favorire una visione evolutiva del business e stimolare nuove opportunità di collaborazione. 

 

 

Al termine del summit, la giornata prosegue con la cerimonia ufficiale dei Le Fonti Awards® 2026, dedicata alla celebrazione delle realtà e dei professionisti che si sono distinti per risultati, innovazione e capacità di leadership. 

 

Durante l’evento vengono premiate diverse categorie di eccellenza, tra cui: 

 

Ricevere un Le Fonti Award® significa ottenere un riconoscimento indipendente di autorevolezza e prestigio, sempre più rilevante nel contesto economico internazionale. 

 

La serata si conclude con un esclusivo gala dinner di networking, pensato per facilitare nuove connessioni professionali e rafforzare relazioni strategiche tra i principali attori del mercato globale. 

 

 

Il valore dei Le Fonti Awards® risiede nella loro forte dimensione internazionale e nella capacità di connettere una community globale di oltre 10,5 milioni di professionisti distribuiti in hub economici strategici come New York, Londra, Dubai, Hong Kong e Singapore. 

 

Negli ultimi anni, il brand ha consolidato una presenza sempre più significativa a livello mondiale. Tra i risultati più rilevanti del 2025 spicca l’evento organizzato a Times Square, con la proiezione del video istituzionale sulla torre Nasdaq, un’iniziativa che ha rafforzato il posizionamento internazionale del network. 

 

Questa espansione contribuisce a rendere i Le Fonti Awards® 2026 una piattaforma di grande valore per: 

 

 

Partecipare alla XVI edizione dei Le Fonti Awards® significa accedere a un ecosistema esclusivo dedicato all’eccellenza professionale e aziendale. 

 

I principali vantaggi per partecipanti e vincitori includono: 

 

Per aziende, studi professionali e manager che puntano a distinguersi nel proprio settore, i Le Fonti Awards® 2026 rappresentano una leva strategica di comunicazione, posizionamento e sviluppo del business. 

Contatti:
Le Fonti S.r.l.Per maggiori dettagli sulla partecipazione alla XVI edizione dei Le Fonti Awards®, è possibile consultare i canali ufficiali: 

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Responsabilità editoriale di Le Fonti S.r.l.

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© Riproduzione riservata

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