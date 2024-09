L’estate con Brancamenta non finisce mai: scopri il brivido di piacere intenso che rinfresca i tuoi sensi

(Adnkronos) –

Milano, 4 settembre 2024 – L’estate sta finendo, le ferie sono quasi un ricordo, ma la stagione non è ancora terminata, e con essa continua il desiderio di momenti di freschezza e piacere. Anche se per molti il ritorno alla routine è imminente, Brancamenta rimane il compagno ideale per prolungare la sensazione di spensieratezza tipica dei mesi estivi. Con il suo gusto intenso e la sua freschezza unica, l’iconico liquore alla menta continua, infatti, a essere la scelta perfetta per chi desidera mantenere vivo lo spirito estivo, anche mentre le giornate si accorciano e l’aria diventa più fresca. Brancamenta, nato dall’innovazione dei Fratelli Branca Distillerie negli anni ’60, è un prodotto che non conosce stagioni. La sua ricetta, che combina erbe aromatiche e menta piperita piemontese dalle proprietà balsamiche e rinfrescanti, lo rende il liquore ideale non solo per i caldi mesi estivi, ma per ogni momento in cui si desidera un brivido di piacere intenso. Che si tratti di una serata di fine estate o di un brindisi autunnale, Brancamenta va gustato rigorosamente ghiacciato, sia liscio che in cocktail deliziosi come il Mintonic, per regalare sempre un’esperienza multisensoriale intensa. Il Mintonic, con la sua semplicità e il suo gusto straordinario, non è solo il cocktail dell’estate, ma è perfetto anche per i momenti che seguono. Prepararlo è semplice, ma il piacere che regala è senza tempo. Ecco come preparare un Mintonic:

●4,5 cl di Brancamenta



●1 cucchiaino di zucchero di canna



●½ lime spremuto



●Acqua tonica



●Ghiaccio tritato



●Foglie di menta piperita per guarnire

In un bicchiere alto, pestare un cucchiaino di zucchero di canna con il succo di mezzo lime e alcune foglie di menta. Aggiungere il ghiaccio tritato fino a riempire il bicchiere e versare 4,5 cl di Brancamenta. Completare con acqua tonica e mescolare delicatamente. Guarnire, infine, con foglie di menta per un tocco finale di freschezza. Il risultato è un cocktail che combina le note speziate di Brancamenta con il sapore vivace del lime, regalando un viaggio verso mete esotiche e nuovi emozionanti brividi di piacere.

L’estate 2024 ha visto Brancamenta protagonista di numerosi eventi in tutta Italia, che hanno fatto conoscere e scoprire il suo gusto unico e le infinite possibilità di questo liquore alla menta. Dalle feste allo Hierbas di Jesolo e al Sand Beach Club di Sottomarina, dagli eventi al Bar Brera e al JustMe di Milano, fino alle serate in corso nei migliori locali italiani, quest’anno i momenti per sorseggiare un Brancamenta ghiacciato e provare il famoso “brrr…ivido di piacere” sono stati tantissimi. Ora, con la fine della bella stagione, Brancamenta non si ferma: il suo spirito vivace e rinfrescante è pronto ad accompagnare ogni momento speciale, dall’aperitivo al dopocena, prolungando quella sensazione inimitabile di freschezza anche oltre le calde giornate estive. Anche con l’arrivo dell’autunno, Brancamenta rimane la scelta giusta per chi vuole mantenere vivo lo spirito di freschezza e avventura. La campagna pubblicitaria stessa del prodotto rappresenta un autentico viaggio sensoriale che coinvolge tutti i sensi. Lo spot Brancamenta invita, infatti, il pubblico a “sentire il brivido” che questo liquore è in grado di offrire, grazie a una narrazione avvincente e immagini suggestive. La narrazione dello spot crea già dall’inizio una sensazione di freddo piacevole, mentre il liquore viene versato nei caratteristici bicchieri Brancamenta scolpiti nel ghiaccio a rimarcare il matrimonio felice tra il freddo e il re della bevuta ghiacciata. Le note di menta si trasformano in una melodia che cattura l’attenzione, evocando un’esperienza multisensoriale che lascia senza fiato. È un’ode alla freschezza e alla vivacità, resa ancora più evidente dalla presenza delle foglie di menta che danzano al ritmo della musica, è il modo migliore per raccontare al pubblico le caratteristiche uniche di questo liquore alla menta, un invito a vivere un’esperienza di piacere intenso che va ben oltre l’estate.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.brancamenta.it/ Email: info@branca.it —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)