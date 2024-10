L’Evento che Cambia le Regole del Gioco: Gestisco Italia Riunisce Commercialisti e PMI per un Futuro Digitale

(Adnkronos) – Milano, 21/10/2024 – In un periodo storico in cui la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica sono diventate necessità imprescindibili, il prossimo grande appuntamento per professionisti fiscali e imprenditori è alle porte. L’evento “Next”, organizzato da Gestisco Italia, promette di essere non solo un’occasione per fare rete, ma un momento cruciale per discutere il futuro dell’automazione fiscale in Italia. Più di un semplice incontro per addetti ai lavori, “Next” punta a tracciare una nuova rotta per le piccole e medie imprese (PMI) italiane, che spesso faticano a tenere il passo con le innovazioni tecnologiche. L’appuntamento del prossimo 28 Ottobre 2024 vedrà la partecipazione di commercialisti, imprenditori e partner tecnologici di spicco, con l’obiettivo di creare un dialogo aperto su come l’automazione fiscale può non solo semplificare i processi aziendali, ma anche fornire nuove opportunità di crescita e sviluppo per il tessuto imprenditoriale del Paese.

Un Evento Ispirazionale Per Trasformare il Settore

“L’idea alla base di ‘Next’ è semplice ma potente”, afferma Alessandro Cesarini, fondatore di Gestisco Italia. “Se non racconti quello che fai, è come se non l’avessi mai fatto. Questo evento non è una conferenza promozionale: è la possibilità di condividere idee, innovazioni e stimolare una riflessione profonda su come possiamo migliorare il nostro modo di lavorare”. E la scelta di non limitarsi a promuovere prodotti o soluzioni, ma di concentrarsi su una visione più ampia e collaborativa, è in linea con la filosofia di Gestisco Italia, che da anni si propone come un partner tecnologico etico e sostenibile per le PMI. A differenza di molte altre aziende, che spesso vedono la tecnologia come un fine a sé stesso, Gestisco Italia pone al centro del proprio operato l’impatto umano ed economico dell’automazione. Uno degli aspetti più interessanti dell’evento sarà il focus sulle “best practices” nell’utilizzo dell’automazione fiscale, attraverso casi studio e testimonianze di clienti e commercialisti che hanno già beneficiato delle soluzioni di Gestisco. L’obiettivo è ispirare i partecipanti a ripensare i processi aziendali, rendendoli più efficienti grazie all’uso delle nuove tecnologie.

La Centralità Delle PMI: Un’Evoluzione Necessaria

Il contesto attuale impone alle PMI di affrontare sfide sempre più complesse: dalla compliance fiscale alle nuove regolamentazioni in tema di sostenibilità, i piccoli imprenditori si trovano spesso a dover gestire carichi di lavoro gravosi, lasciando poco spazio per la crescita e lo sviluppo strategico È qui che l’automazione fiscale entra in gioco, come strumento per alleggerire le operazioni quotidiane e consentire alle PMI di concentrarsi su ciò che conta davvero: innovare e crescere. Gestisco Italia ha fatto della semplificazione il suo mantra. Da anni l’azienda offre soluzioni che permettono alle PMI di automatizzare i processi fiscali, liberando tempo prezioso e risorse. “Next” rappresenta il culmine di questo percorso, offrendo una piattaforma di dialogo per discutere del futuro di queste tecnologie e del loro impatto sul mondo delle piccole imprese. Durante l’evento, verranno presentati dati chiave che mostrano l’efficacia dell’automazione fiscale già implementata in diverse realtà italiane. Tra questi, spiccano i numeri impressionanti raggiunti da Gestisco: oltre 5.200 partite IVA gestite, più di 1,2 milioni di fatture elaborate e più di 3 milioni di documenti gestiti e conservati a norma ogni anno. Ma il vero traguardo, come sottolinea Cesarini, è stato quello di creare una soluzione accessibile a tutti, portando l’automazione anche alle imprese che, fino ad ora, erano state escluse da questi progressi.

La Sostenibilità al Centro

Un altro tema centrale dell’evento sarà la sostenibilità. In un momento storico in cui la riduzione dell’impatto ambientale è al centro del dibattito pubblico, Gestisco Italia ha saputo integrare pratiche sostenibili all’interno del proprio modello di business. Grazie alla digitalizzazione degli scontrini e dei processi fiscali, l’azienda ha inoltre contribuito a ridurre in modo significativo le emissioni di CO2. “Sappiamo che ogni scontrino cartaceo comporta un costo ambientale”, spiega Cesarini. “Abbiamo calcolato che, solo nel 2024, abbiamo risparmiato oltre 400 grammi di CO2 grazie alla digitalizzazione. È una piccola parte di un cambiamento più grande che vogliamo vedere nel mondo.” Questa attenzione alla sostenibilità è uno degli elementi che distingue Gestisco Italia da molti altri attori del settore. Collaborando con partner tecnologici del calibro di OVHcloud, l’azienda ha sviluppato soluzioni che non solo riducono l’impatto ambientale, ma aumentano anche l’efficienza operativa delle PMI, rendendo la transizione verso l’automazione più semplice e sostenibile.

Networking e Innovazione

L’evento “Next” non sarà solo un momento di confronto teorico, ma offrirà anche numerose opportunità di networking per i partecipanti. Gestisco Italia intende costruire una comunità basata sulla fiducia reciproca e sullo scambio di conoscenze, dove imprenditori e professionisti possano crescere insieme, sfruttando le potenzialità offerte dalla digitalizzazione. La giornata si concluderà con una cena esclusiva riservata a un ristretto gruppo di invitati VIP, un’opportunità per approfondire ulteriormente le connessioni professionali in un ambiente più informale, ma altrettanto stimolante.

Verso il Futuro

L’evento del 28 Ottobre 2024 segna un momento importante per Gestisco Italia, ma rappresenta anche una tappa di un percorso più ampio Come anticipa Cesarini, le prossime sfide riguarderanno l’integrazione di agenti intelligenti che possano assistere le PMI in una gamma sempre più ampia di operazioni, dalla gestione dei documenti alla compliance fiscale in tempo reale. Mentre il panorama fiscale continua a evolversi, l’impegno di Gestisco Italia rimane fermo: semplificare e rendere accessibile la tecnologia a tutte le imprese, grandi e piccole, senza compromessi su qualità, etica o sostenibilità. “Next” sarà un’occasione per vedere da vicino come l’automazione fiscale sarà in grado di fare davvero la differenza, non solo nelle operazioni quotidiane, ma anche nel modo in cui le PMI si preparano per affrontare il futuro. In un Paese in cui le PMI rappresentano l’ossatura dell’economia, il successo di iniziative come “Next” potrebbe rappresentare un passo decisivo verso un futuro più digitale, sostenibile e collaborativo.

Per ulteriori informazioni sull’evento “Next” del 28 Ottobre 2024:

Per Contatti – Ufficio Stampa:

