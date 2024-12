Liala Savoldelli, Splendore Naturale: il Bestseller su come prendersi cura di sé stessi e raggiungere un benessere totale

(Adnkronos) –

Milano, 06.12.2024 – Viviamo in un mondo in cui, spesso, a causa dello stress, della mancanza di tempo o delle aspettative sociali, siamo portati a trascurare il nostro benessere dando priorità all’apparenza piuttosto che alla salute interiore. Eppure avviare un cambiamento salutare è possibile. Per tutti coloro che desiderano sentirsi in armonia con sé stessi, sia dentro che fuori, esce oggi il libro di Liala Savoldelli “SPLENDORE NATURALE. Come Liberare La Tua Bellezza Autentica E Trasformare La Tua Vita Con Il Metodo CoccoleSlim&Skin Per Un Benessere Profondo E Duraturo” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice ti guiderà in un percorso di autoconsapevolezza, nutrizione sana, cura del corpo e della mente per un benessere profondo e duraturo. “Il mio libro è un viaggio verso la riscoperta della bellezza autentica e del benessere integrale” afferma Liala Savoldelli, autrice del libro. “Esploro il legame inscindibile tra benessere interiore ed esteriore, mettendo in luce come la cura del corpo non possa prescindere da un equilibrio psicofisico profondo. Il mio testo vuole quindi essere una guida pratica e accessibile per chi desidera migliorare la propria qualità di vita e ritrovare fiducia in sé stessi.” Secondo l’autrice, la chiave del successo risiede nella costanza e nella personalizzazione. Ognuno deve infatti trovare il proprio equilibrio, partendo dalle proprie esigenze e rispettando i propri ritmi naturali. Motivo per il quale nel libro, Liala Savoldelli, esplora tutte le leve del benessere: trattamenti manuali personalizzati, un’alimentazione equilibrata, l’autocura quotidiana con cosmetici naturali di alta qualità e le tecniche di gestione dello stress come la meditazione e il rilassamento. “Liala Savoldelli vuole offrire una guida concreta e pratica che aiuti le persone, non solo a migliorare il loro aspetto fisico, ma soprattutto a ritrovare un equilibrio tra mente, corpo e spirito” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “L’obiettivo dell’autrice è far sentire i propri lettori supportati in un percorso di trasformazione, non solo estetica ma anche legata al benessere interiore.” “Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno perché credo nell’importanza di collaborare con persone eccellenti, con cui condivido gli stessi valori” conclude l’autrice. “Il team Bruno Editore si distingue per la cura dei dettagli, la valorizzazione delle opere dei propri autori e le ottime competenze nel settore editoriale.” Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4hHFRem



Liala Savoldelli, nata a Darfo Boario Terme in provincia di Brescia nel 1979, è un’esperta nel campo del benessere olistico e della cura del corpo, con un percorso formativo ampio e diversificato. Ha conseguito un doppio diploma come perito tecnico e programmatore. Poi, spinta dalla passione come estetista, ha ottenuto una laurea in naturopatia, arricchita da 4 master nel settore estetico. Ideatrice del metodo esclusivo CoccoleSlim&Skin, unisce tecniche innovative a un approccio naturale e manuale personalizzato. La sua missione è aiutare le donne a ritrovare equilibrio e bellezza interiore ed esteriore. Scopri di più su: https://benesserecoccole.it



Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

