Lo chef 5 stelle Michelin Igles Corelli al Ristorante La Conchiglia di Stiven Toro

(Adnkronos) – A Porto San Paolo serata speciale sabato 7 settembre: protagonista la cucina sarda rivisitata in chiave tropicale grazie alla maestria di Corelli e Toro Porto San Paolo (Ss), 5 settembre 2024. L’alta cucina e la genuinità delle materie prime saranno protagoniste della serata speciale al Ristorante La Conchiglia di Porto San Paolo, gestito dallo chef internazionale Stiven Toro. Sabato 7 settembre Igles Corelli, chef 5 stelle Michelin e Coordinatore del Comitato Scientifico di Gambero Rosso Academy, prenderà parte ad un evento unico nel suo genere, ideando a quattro mani con Stiven Toro piatti gourmet per offrire ai partecipanti un’esperienza indimenticabile di alta cucina. “L’idea dell’evento nasce dal voler dare un’opportunità ai nostri ospiti di provare una cucina gourmet semplice, genuina e con materie prime locali”, spiega chef Toro. “L’obiettivo è la valorizzazione del territorio, non solo nel corso del periodo estivo ma durante tutto l’anno”. Di origini colombiane, Stiven Toro ha lavorato con i più importanti chef stellati come Grant Achatz, NobuMatsuhisa e Gualtiero Marchesi. Già Executive Chef al Café de Paris di Roma, divenuto noto come ‘lo chef dei vip’ nel corso degli anni, Stiven Toro ha messo radici in Sardegna trovando un forte connubio tra territorio, cultura e cucina locale. “Nel corso della serata elaboreremo dei piatti dal sapore tropicale partendo dalla tradizione culinaria dell’isola”, spiega Toro. “Un mix di gusti e sapori in chiave gourmet, per esaltare il palato di chi parteciperà all’evento”. Nel corso della stagione invernale sono previsti altri eventi al Ristorate La Conchiglia con ospiti d’eccezione del mondo dell’alta cucina e dello spettacolo: una rinnovata esperienza per chi vorrà provare nuove sensazioni culinarie in una location d’eccezione come Porto San Paolo. CONTATTI: https://ristorantepizzerialaconchiglia.com/

