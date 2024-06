Lo Studio Zanon vince il Welfare Index PMI 2024 per gli Studi Professionali per la terza volta

(Adnkronos) – Il welfare aziendale è cresciuto del 10%, e pesa sempre di più sull’attrattività di un’azienda, per dipendenti e clienti finali Roma, 14 giugno 2024 – Lo Studio Zanon vince il Welfare Index PMI 2024 per gli Studi Professionali. Si tratta del terzo riconoscimento ottenuto, dopo i successi del 2021 e 2022. Guidato dall’Avvocato Riccardo Zanon, esperto di diritto del lavoro e ideatore della welfare terapia, lo studio ha da sempre messo il benessere dei suoi dipendenti al primo posto, consapevole del fatto che il successo di qualsiasi azienda è dato dalle persone che vi lavorano. Un dipendente soddisfatto e appagato è un dipendente che si impegna di più e rende di più, un professionista che si sente parte dell'azienda in cui lavora, e sa che i successi del brand avranno effetti positivi anche su di lui. Negli ultimi anni i lavoratori hanno iniziato a dare un peso sempre maggiore ad aspetti non prettamente economici, ma più legati al benessere fisico e mentale, e all’equilibrio tra vita privata e lavorativa. Gli imprenditori ne stanno, finalmente, prendendo atto, e questo ha portato all'attuazione di sempre più piani di welfare aziendale. Secondo un recente studio condotto dall'università Bocconi di Milano, nell'ultimo anno e le azioni di questo tipo sono cresciute del 10%. "Sono estremamente soddisfatto di questo riconoscimento. – Afferma l’avvocato Riccardo Zanon, che è anche autore di nonché autore di 'Welfare Aziendale' e 'Welfare Terapia' – Questa vittoria rappresenta una prova ulteriore del nostro impegno e della nostra dedizione nel credere fortemente nel welfare aziendale. La nostra missione è sempre stata quella di migliorare il benessere dei nostri dipendenti e dei nostri clienti, e siamo orgogliosi di dimostrare, ancora una volta, che le nostre iniziative di welfare sono tra le migliori in Italia. La nostra esperienza diretta ci permette di offrire soluzioni concrete e di valore, confermando che il welfare aziendale è un investimento fondamentale per qualsiasi azienda". Lo Studio Zanon continuerà a promuovere e implementare piani di welfare aziendale di eccellenza, confermando il ruolo di leader nel settore e l’ impegno nel migliorare la qualità della vita lavorativa nelle aziende italiane. Per maggiori informazioni:



