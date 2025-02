Loading… cyberminacce: nel 2024 Kaspersky rileva 1,6 milioni di attacchi ai giocatori di Roblox

(Adnkronos) – Milano, 5 febbraio 2025. In occasione del Safer Internet Day, che ricorre l’11 febbraio, gli esperti di Kaspersky evidenziano i crescenti rischi che i bambini corrono online, analizzando le minacce associate a Roblox, una delle piattaforme di gioco

più diffuse

. Gli esperti hanno rilevato un preoccupante aumento delle minacce informatiche mascherate come file legati a Roblox: la grande popolarità del gioco lo ha reso infatti un obiettivo redditizio per i cybercriminali, tanto che Kaspersky ha registrato oltre 1,6 milioni di tentativi di attacco solo nel 2024.

Con milioni di utenti attivi mensilmente, Roblox è molto di più di un semplice gioco, è un vero e proprio parco giochi digitale dove i bambini di tutto il mondo si connettono per esplorare mondi digitali coinvolgenti. La possibilità di generare contenuti stimola la creatività dei bambini, ma allo stesso tempo li espone a potenziali attacchi informatici. Dato che molti giocatori cercano di personalizzare la propria esperienza, spesso scaricano file dannosi senza accorgersene, compromettendo così la loro sicurezza. La grande popolarità di Roblox tra i più piccoli lo ha trasformato in un terreno fertile per i cybercriminali, che nascondono i malware sotto forma di mod, cheat o generatori della valuta di gioco gratuita. Nel 2024, Kaspersky ha rilevato 1.612.921 tentativi di attacco mascherati da file legati a Roblox. Il numero più alto di attacchi è stato registrato ad agosto (179.286), seguito da settembre (160.116) e ottobre (151.638). Tentativi di download di file dannosi o indesiderati mascherati da file collegati a Roblox nel 2024 Una delle truffe più comuni nel gaming promette di ricevere la valuta virtuale del gioco in modo gratuito. In uno degli schemi recentemente smascherati, è stato chiesto agli utenti di inserire il proprio game ID o username, selezionando la piattaforma preferita tra Android, iOS, Windows, PlayStation, Xbox o Nintendo, in modo da dare l’illusione che si tratti di uno tool multipiattaforma ufficiale. Successivamente, un falso “tracker” delle attività mostra transazioni recenti di presunti giocatori che hanno già ricevuto dei Robux (valuta di gioco), rendendo la truffa ancora più credibile. Quando il giocatore prosegue, gli viene chiesto di completare varie attività di “verifica” o questionari per vincere premi come un nuovo iPhone, una PlayStation, e molto altro ancora. Tuttavia, per ricevere il premio, la vittima deve pagare un presunto “costo di spedizione”, ma una volta effettuato il pagamento, non riceve il premio e perde il denaro. La pagina web imita il design ufficiale di Roblox e invita gli utenti a inserire i dati del proprio account in cambio di Robux gratuiti. “Il Safer Internet Day ci ricorda quanto sia fondamentale garantire la sicurezza digitale, in particolare per i gamer più giovani, che sono spesso il bersaglio preferito dai cybercriminali”, ha commentato

Vasily Kolesnikov, Security Expert di Kaspersky. “I cybercriminali cambiano costantemente le loro tattiche di attacco e per proteggere i bambini che esplorano attivamente il mondo digitale è necessario rendere la sicurezza informatica parte integrande della loro educazione. Promuovendo una maggiore consapevolezza, utilizzando soluzioni affidabili e insegnando pratiche di base come l’autenticazione a due fattori, possiamo creare un ambiente digitale più sicuro, dove i più piccoli possano divertirsi con i loro giochi preferiti senza rischiare di essere vittime di truffe”.

