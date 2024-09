Luzzago1975 compie i 50 anni di attivita’. Le migliori Auro d’epoca vendute in tutto il mondo

(Adnkronos) – Roncadelle – Brescia 30 settembre 2024 – Luzzago, l’azienda specializzata nella vendita di automobili d’epoca, compie 50 anni. Da mezzo secolo si dedica a vetture capaci di testimoniare la storia e donare emozioni senza tempo, riuscendo a imporsi sul mercato internazionale. Valerio Luzzago ha saputo trasformare la sua enorme passione per motori rombanti e carrozzerie scintillanti in un’eccellenza rinomata in tutto il mondo. Dal 1975 l’azienda si è evoluta e oggi nel marchio riporta con orgoglio l’anno di nascita: Luzzago1975 srl. Passeggiare lungo le sale della sede è un’esperienza al pari di una visita in un museo, ma i capolavori lì custoditi, oltre 150, sono in vendita, e ce n’è per ogni gusto e per ogni tipo di collezionista o fan di viaggi unici. Dalla spider Amilcar Type G del 1926 alle inglesi della casa Alvis, fondata un secolo fa, come le storiche di casa Fiat: Topolino, Balilla, la prima Multipla e le originali 500 con le portiere rivestite di legno. E ancora, rimanendo in ambito Made in Italy: Ferrari, Maserati, e le gloriose Lancia e Alfa Romeo degli anni del boom, i Cinquanta e i Sessanta e le loro contemporanee dal resto dell’Europa: BMW, il maggiolino Volkswagen, le gloriose Mercedes-Benz e le elegantissime Citroën. Non possono mancare i miti americani: Cadillac e Chevrolet. Inoltre, un settore di Luzzago1975 è dedicato alle due ruote, le motociclette storiche e d’epoca. Ogni modello è pronto per la strada, conservato nelle sue componenti originali ed efficiente. La passione e l’impegno della famiglia Luzzago, da sempre e in esclusiva impegnata nell’attività, è palpabile. “Sono stato il primo in Italia, e molto probabilmente in Europa, a organizzare un’attività commerciale specifica per questo settore. E tuttora siamo i primi, ci siamo evoluti e ampliati restando al vertice del settore”. A parlare è Valerio Luzzago, il fondatore. Oggi gestisce l’azienda con i due figli: Ottavio e Nicolò. Ma come è cominciato tutto? Dalla storica “Numero Uno”, così Valerio Luzzago ha battezzato la sua prima auto: una MG TD del 1951. “La comprai subito dopo la laurea, cercandola nelle officine di Londra. Era il 1968. La riportai in Italia, la restaurai pezzo per pezzo, la smontai e la rimontai. Le diedi un’anima nuova. Dopo qualche anno, mi ispirò l’attività: decisi di dedicarmi al collezionismo e alla vendita di auto d’epoca”. In breve tempo arrivano le prime assunzioni: restauratori, meccanici, venditori. Da impresa pioniera, quasi un esperimento, dopo 50 anni Luzzago è un esempio di business di successo, nota in tutto il mondo. In questo modo ha superato anche le crisi economiche degli ultimi anni: “La crisi del 2012 ha pesato profondamente sul settore in Italia – spiega Luzzago – ma il mercato internazionale era rimasto molto dinamico e il valore del nostro marchio, storico e conosciuto in tutto il mondo, non poteva sfuggire all’attenzione di investitori stranieri. Siamo però rimasti proprietari del brand”. Oggi è possibile acquistare e anche vendere la propria auto d’epoca e Luzzago offre anche i servizi di consulenza tecnica e commerciale, restauro, trasporto. In questi decenni sono state decine di migliaia le auto vendute, tutte con la caratteristiche di essere “d’epoca”. Vuol dire, spiega il fondatore, che “sono trascorsi almeno 30 anni dall’iscrizione all’interno dei registri ASI, cioè dall’anno di costruzione”. Dal 2010 la nuova generazione Luzzago, è rappresentata da Ottavio e Nicolò. La storia della passione di Ottavio ricalca quella del padre: “La mia prima auto è stata una MGB rossa con la quale ho cominciato a fare gare e rally. Sono auto che, quando le metti in moto, ti comunicano sentimenti. Vanno coccolate, amate, proprio come si fa con le fidanzate”. Al di là dell’aspetto affettivo, anche i figli di Valerio mettono in campo negli affari competenze e conoscenze altamente qualificate. E guardano ai prossimi anni con nuovi propositi e antichi valori: “Sono convinto – racconta Ottavio – che i giovani di oggi saranno gli appassionati di domani. Lavoreremo sempre in famiglia per continuare questo sogno”. Francesca Schenetti giornalista professionista Ti Lancio, agenzia di stampa quotidiana Ceo Froogs Srl – Garlic Srl

